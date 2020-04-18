 

Финские полицейские спели «Я люблю тебя, жизнь» для поддержки сограждан на фоне коронавируса

18.04.2020, 12:16, Новости дня

Полицейский департамент региона Оулу в Финляндии опубликовал в Сети видео с исполнением финской версии советской песни 50-х годов «Я люблю тебя, жизнь». Так стражи порядка решили поддержать моральный дух сограждан на фоне ситуации с коронавирусом.

Видео опубликовано на YouTube.

 

«Полиция желает каждому держаться в повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов», – подписал ролик департамент полиции Оулу.

В Финляндии песня «Я люблю тебя, жизнь» обрела популярность еще в 1963 году, когда ее перевод на финский, сделанный Паули Салоненом, исполнил Кауко Кяюхке, информирует «Фонтанка».

Сингл стал «золотым» в 1972 году, а в 2018 году он по-прежнему был 16-м среди самых продаваемых песен Финляндии с объемом продаж в 30 тыс. экземпляров. Его неоднократно перепевали.

По данным из открытых источников, именно эту песню спел Мартти Ахтисаари (лауреат Нобелевской премии мира-2008) после того, как победил на президентских выборах в Финляндии в 1994 году.

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