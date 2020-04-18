Ученые из Сингапура сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

18.04.2020, 12:09, Разное

Вирусологи из Сингапура усомнились в версии искусственного происхождения нового коронавируса. Все разговоры о создании COVID-19 в лаборатории начали возникать из-за политических спекуляций, а научных оснований они до сих пор не имеют.

Изучением коронавируса занимались сотрудники Медицинской школы при Национальном университете Сингапура в рамках программы по исследованию новых инфекций. Ее руководитель Ван Линьфы отметил, что сегодня невозможно создать совершенно новый искусственный вирус, в этом уверены большинство ученых. На слова профессора ссылается малайзийское издание The Straits Times.

Сегодня эксперты затрудняются в установлении промежуточного звена, от которого человек заразился коронавирусом. Его естественными переносчиками являются летучие мыши, но исследователи склоняются к тому, что люди заразились инфекцией от панголинов. Линьфы добавил, что на составление всей цепочки передачи вируса может уйти до 10 лет, поскольку именно столько времени понадобилось, чтобы изучить распространение атипичной пневмонии, вспышка которой произошла в 2002 году.