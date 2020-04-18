 

Россияне на фоне коронавируса стали меньше тратить на услуги ЖКХ

18.04.2020, 12:09, Разное

Пандемия коронавируса отразилась на материальном благосостоянии россиян, в марте оплата жилищно-коммунальных (ЖКХ) услуг снизилась на 14%. Такие данные приводят сотрудники банка «Открытие».
Происходит это из-за вероятной экономии финансовых средств, поскольку из-за карантинных мер предприятия перестали функционировать, а некоторые люди потеряли свои рабочие места и лишились дохода. Так, на 37% снизились затраты на воду, на 10% — на отопление, в целом оплата квартплаты уменьшилась на 15%.

Однако из-за длительного пребывания дома возросла нагрузка на электросети. Основным ресурсом, потребление которого россияне не ограничили, стала электроэнергия. Ее теперь тратят на 18% больше по сравнению с периодом, когда не вводили самоизоляцию. Усугубляет положение тот факт, что вместе с этим возросли тарифы, отмечает интернет-издание «Инфореактор».



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