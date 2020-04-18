Марина Федункив: «На «маму Коляна» реагирую вполне нормально»

18.04.2020, 12:09, Разное

Отечественная киноактриса, участница Comedy Women Марина Федункив в одном из недавних интервью призналась, что часто слышит за спиной, как её называют «мама Коляна». Актриса нормально воспринимает такую реакцию незнакомых людей и радуется, что её творчество знают и ценят.

Одной из самых известных ролей в кино для Марины Федункив стала «мама Коляна» из популярного сериала «Реальные пацаны». Многие зрители ассоциируют актрису именно с этим персонажем, на что она не раздражается и спокойно реагирует. Артистка признаётся, что часто возвращается с очередных гастролей морально и физически уставшей, когда единственное желание – оказаться в одиночестве и тишине. Однако её постоянно узнают в аэропорту, просят дать автограф или сделать совместный снимок. Федункив старается не отказывать поклонникам, так как их просьбы являются показателем успешности и популярности, что для артистки весьма ценно.

Марина Федункив активно общается с подписчиками в соцсети, но при этом называет себя «пожилым блогером» и ни в коем случае не пытается конкурировать с молодым поколением. А вот внимание последних к своему творчеству она ценит особенно, поскольку на данную категорию оно в принципе не ориентировано, однако же, как оказывается, «мамой Коляна» интересуются не только люди среднего возраста, но и молодёжь.