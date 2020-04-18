Виктория Бекхэм провела онлайн-вечеринку для 28 миллионов человек в честь своего 46-летия

18.04.2020, 12:05, Разное

Виктория Бекхэм, как и обещала, устроила для фанатов вечеринку в честь своего дня рождения. Учитывая современные обстоятельства, праздник проходил в формате онлайн. Приглашены были все, а в особенности 28,3 миллиона подписчиков ее аккаунта в Instagram. Именно на этой платформе и проходила вечеринка. В прямом эфире музыку ставил хороший друг Бекхэм и диджей по совместительству – Fat Tony. Виктория посоветовала всем включить музыку погромче, взять бокал любимого напитка и танцевать до упаду.

Диджей Fat Tony Виктория Бекхэм

Сама же именниница в это время находилась вместе с семьей в их доме в Котсуолд-Хилс. Вместе с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом, и дочкой Харпер они задували свечи на праздничном торте.

К слову, в этом году Бекхэм отказалась принимать подарки от друзей – вместо этого она попросила их пожертвовать средства в благотворительную организацию The Children’s Society, которая помогает детям с уязвимой психикой. Вечеринка в Instagram как раз прошла в их честь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)17 Апр 2020 в 12:55 PDT

Ранее у себя в Instagram Виктория показывала, как проходит их с семьей карантин. Так, она удивила поклонников, сообщив, что открыла салон красоты на дому. Правда, попасть в этот салон смогли только самые близкие – сыновья “перчинки”, 17-летний Ромео и 15-летний Круз.

45-летняя Виктория опубликовала снимки своих работ: Ромео она побрила виски, оставив на макушке маленький хвостик, а пряди Круза выкрасила в розовый цвет – в этом деле своим опытом с ней поделился известный звездный колорист Марли Ксавье.