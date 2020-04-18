Foreign Policy – в армии США пытаются найти компромисс между сохранением боеготовности и охраной здоровья солдат

18.04.2020, 11:54, Новости дня

Введение мер предотвращения распространения коронавируса в армии США, таких как соблюдение дистанции и ношение масок, становится большим вызовом для военных, пишет Foreign Policy. Армейские командиры встают перед сложным компромиссом между поддержанием боеготовности и защитой здоровья личного состава. Издание подчёркивает, что плотная расквартировка солдат является важной составляющей в ряде родов войск, что представляет из себя дополнительную проблему.



Reuters

После смерти одного из членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» министр обороны США Марк Эспер признал, что не все командиры в состоянии следовать инструкциям по социальному дистанцированию, выпущенным для американских вооружённых сил, пишет Foreign Policy.

Как отмечает издание, после случая с охваченным вирусом авианосцем «Теодор Рузвельт» американские военные и члены их семей выразили беспокойство по поводу своего здоровья и безопасности. В армии плотная расквартировка солдат является важной составляющей для выполнения миссий. По словам генерала армии США в отставке Томаса Сфоера, армия не сможет соблюдать такие же нормы дистанцирования, как и общество.

Издание сообщает, что на базе ВВС США Форт Ракер в Алабаме командующий генерал-майор Дэвид Франсис приказал пилотам готовиться к тренировочным полётам в понедельник, что спровоцировало негативную реакцию у ряда людей. По словам самого Франсиса, за то время, что тренировочные полёты были приостановлены, на базе были приняты соответствующие меры по предотвращению распространения коронавируса. Тем не менее обеспечение армии соответствующей экипировкой остаётся ограниченным, пишет Foreign Policy.

Ограничения учений и передвижений станут большим вызовом, отмечает издание, поскольку командиры встанут перед сложным компромиссом между подготовкой к гипотетическому конфликту и защитой здоровья солдат. «Мы справимся с риском. Сейчас у нас нет вакцины, и мы тренируем солдат. Мы должны быть уверены, что наша армия готова к войне», — приводит издание слова начальника штаба Сухопутных войск США Джеймса Макконвилла.

Как пишет издание, ссылаясь на слова одного из представителей Минобороны США, на данный момент в американской армии разрешены учения при условии соблюдения необходимых мер предосторожности, таких как ношение защитных масок и соблюдение дистанции. Однако значительная часть военной культуры не приспособлена для соблюдения предписаний по профилактике, отмечает Foreign Policy. В качестве примера приводится нашумевшее видео с американскими морпехами, стоящими в очереди на стрижку и нарушающими необходимую дистанцию.

Издание также отмечает, что Пентагон уже составляет доклады по пандемии, с целью извлечения уроков на будущее. По словам председателя объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, характер действий вооружённых сил претерпит определённые изменения.