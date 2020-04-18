“Зубы еще никому не мешали”. Асеев объяснил, почему четверо экс-боевиков отказались возвращаться к “своим”

18.04.2020, 11:45, Новости дня

Журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в декабре в рамках обмена удерживаемыми лицами с террористами, объяснил, почему четверо экс-боевиков отказались возвращаться на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом он написал в Facebook.

Бывший политзаключенный отметил, что нечего удивляться нежеланию экс-боевиков возвращаться на не подконтрольные украинскому правительству территории Донбасса.

Асеев рассказал, что в феврале 2018 года, когда он был в плену у боевиков, его перевели в камеру, где находился один из тех, кто вернулся на оккупированный Донбасс в рамках обмена: “Сидел бледный, как стена… сидел со спиленными напильником зубами”.

“Позже к нам попадет его друг – Володя Бирюков, тоже “счастливо вернувшийся”. Володя в Донецке узнал, что такое “тапик” (пытка электричеством посредством полевого телефона ТА. – “ГОРДОН”). Ну, а третий “враг народа” сидел в первой камере. Все – с обмена. Поэтому парень на видео и говорит: “Мы в расчете”. Зубы еще никому не мешали”, – прокомментировал он видео с обмена, на котором один из экс-боевиков заявил, что он воевал за “ЛНР”, а теперь его помиловали и “мы в расчете”.

Многие искренне удивляются, почему эти парни, которые воевали за "ЛНР", отказываются возвращаться в родную "республику"…. Posted by Станислав Асеев on Reede, 17. aprill 2020

16 апреля Украина и боевики “ЛДНР” провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами. В рамках обмена боевики отпустили 20 человек, а Украина – 14 (боевикам “ЛНР” передали четырех человек, а забрали 11; боевикам “ДНР” передали 10 человек, забрали у них девять).

Предыдущий обмен состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В России и оккупированном ею Крыму в тюрьмах содержится 5 тыс. граждан Украины, сообщала 25 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.