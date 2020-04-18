Несмотря на карантин, УПЦ МП привезет благодатный огонь и призывает украинцев прийти за ним в храм

18.04.2020, 11:45, Новости дня

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 18 апреля привезти в Украину благодатный огонь, несмотря на все карантинные ограничения. Об этом 17 апреля сообщили на сайте УПЦ МП.

“Все желающие представители епархий смогут получить его в Свято-Воскресенском (афганском) храме (ул. Лаврская, 27), который находится справа от въезда в Киево-Печерскую лавру. Ориентировочное время прибытия благодатного огня в указанный храм – завтра [18 апреля] около 19.00 – 20.00”, – говорится в сообщении.

В УПЦ МП отметили, что в аэропорту огонь раздаваться не будет, а от епархии нужно направлять только одного представителя за ним.

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний в своем Facebook призвал украинцев прийти в Свято-Воскресенский храм за огнем.

“Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру”, – написал он.

Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся,… Posted by Митрополит Антоний on Reede, 17. aprill 2020

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 17 апреля заявлял, что не уверен, получит ли ПЦУ благодатный огонь в этом году. По словам Епифания, были предложения, чтобы привезти огонь в Украину чартером, однако, по его мнению, лучше на эти деньги приобрести медикаменты и средства защиты для врачей.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось уже 2 244 303 человека. Из них умерло 154 219 человек, 569 699 выздоровели.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

С 12 марта в Украине действует карантин. Из-за распространения COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что ограничения продлят до мая.