COVID-19 в Украине. Больше всего медиков заболело в Винницкой области

18.04.2020, 11:45, Новости дня

За сутки в Украине коронавирусом заразилось 99 медицинских работников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

В Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.

По словам министра, случаи инфицирования зарегистрированы в 22 больницах, больше всего – в Калиновской центральной районной больнице, которая является опорной для больных COVID-19.

“Минздрав исследует каждый случай заболевания COVID-19 среди медиков, решает проблему обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ), респираторами, костюмами биозащиты. Мы анализируем каждый случай заболевания медработника, устанавливаем всю эпидцепочку”, – подчеркнул Степанов.

Он также добавил, что около 78% умерших от COVID-19 в Украине имели сопутствующие заболевания.

Это в первую очередь сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, то есть тяжелые системные заболевания”, – сказал министр здравоохранения.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось уже 2 244 303 человека. Из них умерло 154 219 человек, 569 699 выздоровели.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.