“Спартак” и “Краснодар” нацелились на вратаря молодежной сборной Албании

18.04.2020, 11:42, Новости дня

Российские футбольные клубы "Спартак" и "Краснодар" заинтересованы в приобретении вратаря турецкого клуба "Менеменспор" и молодежной сборной Албании Гентиана Сельмани.

22-летний албанский страж ворота вызвал интерес к себе не только со стороны клубов из России. Как сообщает Fotomac, конкурентами "Спартака" и "Краснодара" в борьбе за игрока являются украинская "Заря", итальянская "Болонья" и греческий "Олимпиакос".

Контракт Сельмани с "Менеменспором" — клубом второго турецкого дивизиона, истекает летом 2021 года. Голкипер вызывается в молодежную сборную Албании, проведя за нее 14 матчей.