Паспорта, права и иностранцы: указы президента

18.04.2020, 11:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений россиян, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Это сделано в целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции коронавируса COVID-19.

Также указом президента установлено, что основным удостоверяющим личность документом для россиян, достигших возраста 14 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно и не получивших паспорта гражданина РФ, является свидетельство о рождении или загранпаспорт.

МВД РФ поручено определить порядок и сроки замены документов либо выдачи паспорта гражданина РФ для этих двух категорий граждан.

Также Владимир Путин подписал указ, по которому на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, а также сроков, на которые эти лица поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, если такие сроки истекают в указанный период.

В этот же период в отношении иностранцев и лиц без гражданства не будут приниматься решения, устанавливающие их обязанность выехать за пределы РФ, решения о лишении статуса беженца либо временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.

При этом с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно работодатели и заказчики работ либо услуг вправе в порядке, определенном законодательством РФ, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в РФ. Это же касается иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов.

При этом работодатели и заказчики работ должны выполнять установленные ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Тексты подписанных президентом указов опубликованы на сайте Кремля.