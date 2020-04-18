Биатлонисты узнали календарь на новый сезон Кубка мира. Он стартует в ноябре 2020 года

18.04.2020, 11:42, Новости дня

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь Кубка мира сезона 2020/21. Согласно опубликованному на официальном сайте IBU расписанию новый сезон турнира стартует 27 ноября в финском Контиолахти.

Всего организацией запланировано 11 этапов Кубка мира. До конца 2020 года состоятся четыре этапа — помимо Контиолахти это шведский Остерсунд (30 ноября), немецкий Хохфильцен (седьмое декабря) и французский Анси (14 декабря).

В 2021 году пройдут остальные этапы: Оберхоф (Германия, четвертое января), Рупольдинг (Германия, 11 января), Антхольц-Антерсельва (Италия, 18 января), Поклюка (Словения, девятое февраля), Пекин (Китай, 23 февраля), Нове-Место (Чехия, восьмое марта) и Осло (Норвегия, 16 марта).

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон прокомментировал составленный календарь: "Безусловно, мы не можем игнорировать текущие проблемы из-за коронавируса. Однако мы должны смотреть в будущее и надеяться на лучшее. Мы сделаем все возможное, чтобы биатлонисты соревновались в самых безопасных условиях, а болельщики могли наслаждаться соревнованиями. Но также мы понимаем, что нам будет необходимо соблюдать гибкость и, возможно, вносить корректировки в наши планы".