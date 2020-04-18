 

Биатлонисты узнали календарь на новый сезон Кубка мира. Он стартует в ноябре 2020 года

18.04.2020, 11:42, Новости дня

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь Кубка мира сезона 2020/21. Согласно опубликованному на официальном сайте IBU расписанию новый сезон турнира стартует 27 ноября в финском Контиолахти.

Всего организацией запланировано 11 этапов Кубка мира. До конца 2020 года состоятся четыре этапа — помимо Контиолахти это шведский Остерсунд (30 ноября), немецкий Хохфильцен (седьмое декабря) и французский Анси (14 декабря).

В 2021 году пройдут остальные этапы: Оберхоф (Германия, четвертое января), Рупольдинг (Германия, 11 января), Антхольц-Антерсельва (Италия, 18 января), Поклюка (Словения, девятое февраля), Пекин (Китай, 23 февраля), Нове-Место (Чехия, восьмое марта) и Осло (Норвегия, 16 марта).

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон прокомментировал составленный календарь: "Безусловно, мы не можем игнорировать текущие проблемы из-за коронавируса. Однако мы должны смотреть в будущее и надеяться на лучшее. Мы сделаем все возможное, чтобы биатлонисты соревновались в самых безопасных условиях, а болельщики могли наслаждаться соревнованиями. Но также мы понимаем, что нам будет необходимо соблюдать гибкость и, возможно, вносить корректировки в наши планы".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / В Китае за сокрытие симптомов коронавируса теперь может грозить смертная казнь

20.03 / Китай и Южная Корея поддерживают желание Японии провести Олимпиаду

02.04 / Жителей Нижегородской области обязали получать разрешение на выход из дома по любому поводу

12.04 / Впервые в истории во всех американских штатах введен режим бедствия

13.04 / «Хорошие лидеры говорят правду» — экс-директор ФБР раскритиковал Трампа за неспособность трезво взглянуть на пандемию

11.02 / Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с Путиным пройдет 13 февраля

04.03 / Independent – Ватикан открыл секретные архивы о «римском папе Гитлера»

12.02 / ПОРА создать циркумполярную экологическую сеть

21.03 / В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

30.03 / В ЕС обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска