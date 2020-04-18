 

Иностранцев решили не выдворять из РФ на фоне коронавируса

18.04.2020, 11:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, по которому до 15 июня в отношении иностранцев не будут приниматься решения, устанавливающие обязанность выехать из страны, информирует пресс-служба Кремля.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно «в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы России, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии».

Также до 15 июня не будут приниматься решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.

Вместе с тем указом президента продлены сроки временного пребывания иностранцев.

«Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение: сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период», – говорится в сообщении.

Кроме того, документы, выданные лицам, которые не могут въехать в Россию и будут находиться за рубежом более шести месяцев, продлены до 15 июня.

«Приостановить (…) течение сроков нахождения за пределами РФ участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, в случае если указанные лица не имеют возможности въехать в Россию до истечения шестимесячного срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, разрешения на временное проживание или вида на жительство», – говорится в указе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / В МВФ считают, что для достижения нынешнего уровня Польши Украина должна демонстрировать рост ВВП в 6% в течение 20 лет

25.03 / Эксперт: В своем обращении Путин фактически призвал общество к солидарности

16.02 / Посол РФ в Турции получил новые угрозы

20.03 / Аналитики: мировая экономика уже вошла в рецессию из-за пандемии коронавируса

20.03 / Из Польши в Украину хотят вернуться 3,5 тыс. украинцев – Дещица

20.03 / В Европе из-за коронавируса приостановили предпоследний футбольный чемпионат

04.02 / Путин назвал важным создание центра по изменениям на рынке труда

18.02 / Литва проиграла в суде спор с “Газпромом” на 1,4 млрд евро

13.02 / «Фильтруй базар»: в России создается общественное движение против хамских выходок пранкеров

09.03 / WSJ назвала цель снижения цен на нефть со стороны Saudi Aramco

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска