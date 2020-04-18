Более 50 моделей смартфонов на базе MediaTek исключили из бенчмарков за «подозрительные» результаты

18.04.2020, 11:30, Разное

Из базы данных бенчмарков, принадлежащих американской компании по стандартизации и сертификации Underwriters Laboratories, временно исключены результаты более 50 моделей смартфонов, принадлежащих разным мировым производителям. Данное решение коснулось гаджетов, работающих на базе однокристальной системы MediaTek, показывавших «подозрительные результаты».

В число бенчмарков, из которых на текущий момент удалены результаты тестирования более полусотни моделей смартфонов, вошли такие, как VRMark, 3DMark и PCMark. Связано это с появившейся информации относительно, вероятного, мошенничества тайванской компании MediaTek, специализирующейся на производстве компонентов для беспроводной связи и оптических систем хранения данных. Ранее один из интернет-ресурсов сообщал, что часть выпускающихся производителей SoC имеет «спортивный режим», благодаря которому работающие на них устройства показывают в процессе тестирования высокие результаты, что «подозрительно» ввиду перегрева смартфонов.

Специалисты Underwriters Laboratories отреагировали на возможное мошенничество, исключив из базы своих бенчмарков до выяснения обстоятельств результаты тестирования смартфонов на MediaTek Helio G70, G90, P90, P95, P65, P60, P20 и A22. Таким образом под «дисквалификацию» попали более 50 моделей от 25 мировых производителей, в том числе Realme 6, Vivo Y19, Redmi Note 8 Pro и многие другие.