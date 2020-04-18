 

В России завершили разработку тест-системы на антитела к коронавирусу

18.04.2020, 11:17, Разное

Учёные из РФ завершили разработку инновационной тест-системы для определения в организме человека антител к коронавирусу COVID-19. Один из авторов данного проекта, руководитель лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ Григорий Ефимов, в своём Facebook-аккаунте рассказал об уже начавшихся клинических испытаниях нового теста.
Ефимов отмечает, что их разработка позволяет выявлять выздоровевших людей, ранее заражённых коронавирусом COVID-19. Кроме того, тест-система помогает точно определить концентрацию антител к вирусу в крови человека, а это значит, что взятая у них плазма может использоваться в дальнейшем в ходе лечения пациентов с тяжёлым течением заболевания. Учёный отмечает, что принимавшие участие в работе доноры имеют высокий уровень титр антител и если он будет сохраняться, то это, скорее всего, защитит людей от повторного инфицирования. Независимые лаборатории уже начали этапы клинических испытаний разработанной в РФ тест-системы. В случае их успешного завершения разработка пройдёт госрегистрацию и начнётся её применение.

Также Григорий Ефимов пишет, что для уничтожения поражённых коронавирусом клеток важны не только антитела, но и Т-лимфоциты, распознающие фрагменты возбудителя COVID-19. Именно поэтому специалисты работают и в другом направлении, исследуя Т-клеточный ответ на коронавирусную инфекцию. Учёный обратился ко всем людям, на сегодняшний день переболевшим коронавирусом, с просьбой стать донорами и принять участие в важном в современных реалиях исследовании.



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