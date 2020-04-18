Свекровь порадовала Сашу Савельеву признанием в день свадьбы

18.04.2020, 11:17, Разное

В 10-ю годовщину свадьбы Кирилла Сафонова и Саши Савельевой свекровь порадовала невестку своим признанием. Она считает, что певица «сделала из ее сына хорошего мужа».

А значит, признается Савельева, у неё нет шансов стать плохой женой рядом с «супер-мужем». В Instagram-аккаунте бывшая солистка группы «Фабрика» разместила архивное видео с фрагментами свадьбы, сопроводив его трогательными словами. 23 февраля 2009 года она еще не знала, что встретилась со своей судьбой и единственной настоящей любовью. Поняла певица это уже на следующий день, 24 февраля. Фактически, вместе они живут 11 лет, и за это время в их отношениях не нашлось места для ссор. Сафонов стал не только прекрасным мужем, но и замечательным отцом для их сына Леона, говорит Савельева.

Семейное счастье для неё оказалось главнее успешной карьеры. Собирая стадионы фанатов, по-настоящему человек счастлив, возвращаясь в квартиру, где слышен детский смех. Видео свадебной церемонии растрогало поклонников, и вновь, как и тогда, они пожелали удивительно красивой паре долгих лет совместной жизни.