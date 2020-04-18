 

В РФ продлили действие истекающих до 15 июля паспортов и водительских прав

18.04.2020, 11:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов граждан страны и водительских удостоверений, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, информирует пресс-служба Кремля.

В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, говорится: «Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина России, удостоверяющий (его) личность (…) на территории (России), и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно».

Для подростков, которым в указанный срок исполнилось 14 лет, но не был выдан паспорт гражданина России, основным документом, удостоверяющим личность, является загранпаспорт или свидетельство о рождении.

Президент также поручил МВД определить порядок и сроки замены или выдачи указанных документов.

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