 

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

18.04.2020, 11:16, Новости дня

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме проходит церемония освящения Благодатного огня – при закрытых дверях, без паломников и верующих христианских общин.

Впервые за 10 веков христианства торжественная церемония проходит при закрытых дверях при полном отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима, передает РИА «Новости».

Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Статус-кво, принятый еще во второй половине 19 века, предоставляет право открытия древних дубовых ворот Храма Воскресения именно армянским священникам.

В предыдущие годы армянская процессия состояла из нескольких десятков монахов и сотен верующих. Сегодня же ключ от храмовых ворот нес лишь один иеромонах Армянской церкви, сопровождаемый ключарем Храма Гроба Господня Ваджи Нусейбе.

На безлюдной храмовой площади дежурит наряд полиции. Было решено закрыть не только двери церкви, но и ворота, ведущие на храмовую площадь с ближайших улиц.

Вслед за армянской делегацией в Храм войдут представители коптской и ассирийской христианских церквей. Всего под сводами древней базилики в службе примут участие около десяти священнослужителей.

Напомним, массовую встречу Благодатного огня в аэропорту Внуково отменили в связи с ограничительными мерами по профилактике распространения коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Конгрессмен США – Китай наращивает военные силы на деньги американских пенсионеров

05.04 / Давиденко: Никакие пацаны с чистой кредитной историей и белым листом бумаги за спиной сегодня ни с одним вызовом, ни в одном министерстве не справятся

28.02 / Украина: по жалобе на Байдена зарегистрировано уголовное дело

03.02 / «Совет носить маски практически лишен смысла», — пульмонолог о рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавируса

14.02 / «До этого как-то не было повода»: Исинбаева впервые прочитала Конституцию в 2020 году

14.02 / «Пора тебе сгореть». Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за ситуации в Идлибе

02.04 / Сколько москвичи заплатят за нарушение самоизоляции

11.03 / Автоновости: Седан Cadillac CT5 получит механическую трансмиссию

04.03 / Новосад не согласна с новым составом правительства и уходит в отставку – СМИ

05.02 / 7 смертельно опасных вирусов, созданных в лаборатории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска