 

Бородина сурово наказала дочь за серьезный проступок

18.04.2020, 11:10, Разное

Накануне младшая дочь Бородиной Теона получила нагоняй за серьезный проступок – ребенок скрыл от матери страшную тайну.

Оказалось, девочка получила двойку за гимнастику и решила утаить это от звездной мамы. “Скрыла почему!?” – со всей строгостью в голосе спрашивает огорченная Бородина. 4-х летний ребенок неуверенно пытается оправдаться и зажевать смущение конфетой. “Не надо конфеточки жирекать!” – тут же одергивает строгая мама.

Спорной ситуацией теледива поделилась на своей страничке в Инстаграм. “Когда ты гимнастка и сладкоежка в одном флаконе”, – подписала ролик телеведущая. На кадрах дочь Бородиной стоит перед мамой и, заламывая ручки, кается в своем проступке. При этом старшая дочка Маруся пытается заступиться за сестренку и объясняет, что же произошло на занятии по гимнастике.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Апр 2020 в 4:07 PDT

Многие фанаты осудили воспитательную программу Бородиной: “Какая она лапочка! Ну как ее ругать?”, “Мама, не ругай красотку”, “Солнышко. Отстаньте от нее”, – пишут недовольные. Но нашлись и те, кто поддержали строгую маму: “У вас очень воспитанные детки!”, “Я вам завидую, чистой завистью”, – умиляются подписчики.

Одно можно сказать с уверенностью – если так пойдет и дальше, девочки вырастут закаленными, и никакие будущие проблемы не смогут сломить их. С возрастом дочь Бородиной наверняка поймет, что мамины придирки нередко были оправданы. Возможно, этого и не хватает нынешним детям, так что сильно осуждать Ксению Бородину точно не стоит.



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