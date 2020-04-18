Дефицит кофе может возникнуть из-за пандемии коронавируса

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18.04.2020, 10:53, Разное

Пандемия коронавируса может стать причиной дефицита кофе в магазинах. Работники, собирающие бобы арабики на плантациях в Южной Америке, боятся выходить в полевые условия, опасаясь заразиться COVID-19, а учитывая, что проживают они в тесных домах, даже одного инфицированного достаточно для новой вспышки.
Основными поставщиками бобов арабики являются Колумбия, Бразилия и Перу. В некоторых странах сбор кофе до сих пор ведется вручную, при этом работа эта низкооплачиваемая и осуществляется она в сложных погодных условиях — под раскаленным Солнцем. Из-за этих факторов и пандемии коронавируса работники отказываются собирать урожай.

Кроме того, магазины постепенно исчерпывают свои запасы кофе. Покупателей не останавливают даже возросшие цены. Сбор урожая должен традиционно начаться в следующем месяце, но представители производства популярного напитка сомневаются, что им удастся удовлетворить спрос. Реализация остатков с прошлого года поможет смягчить последствия, но при таком развитии событий рынок в дальнейшем, вероятно, столкнется с дефицитом кофе.



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