В мире: Китай подставился в информационной битве с Америкой

18.04.2020, 10:48, Новости дня

«Уникальный шанс надолго испортить имидж Китая». Такими словами специалисты оценивают целую серию сообщений о том, как на самом деле Китай боролся и борется с коронавирусом. Эта картина далеко не столь благополучна, как об этом ранее заявлял Пекин. Какие именно претензии предъявляют Китаю и почему?

Мэрия китайского города Ухань внезапно сообщила, что от вируса COVID-19 погибло на 1290 человек больше, чем считалось до сих пор, а именно 3869 горожан, передало в пятницу РИА «Новости».

Это оказалось уже второй сенсацией из Китая за несколько дней. Первую вызвал представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэнь, который в среду сообщил, что из общего числа всех вирус-положительных китайцев только у пятой части развились симптомы, и эти люди были зарегистрированы как подтвержденные больные. Таким образом, истинные масштабы эпидемии в стране оказались гораздо шире, чем ранее сообщал Пекин.

Многие российские аналитики заявили, что брать пример с Китая в борьбе с коронавирусом теперь бессмысленно и не скрывали своего разочарования. «То есть 80% из тех людей, кто показал «положительный» тест, не попали в китайскую героическую статистику в 82 тыс. пациентов, которой нам всем в харю тыкали, как пример хорошей и правильной работы. Молодцы», – написал политолог Глеб Кузнецов. По его мнению, китайские модели развития COVID-19, как оказалось, построены на базовой лжи, а значит и правительства других стран принимали свои решения «на основании фундаментально неверных сведений».

Как известно, все последние недели между Западом и Китаем шла публичная полемика по двум линиям – кто виноват в пандемии и чьи методы борьбы лучше. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что Пекин продолжает скрывать важную информацию о событиях в Ухане. «Определенно есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем», – отметил он. По этой причине глава Франции отказался признать, что китайцы «с этим намного лучше справились».

К хору обвинителей Китая в пятницу примкнул и французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию в 2008 году за открытие ретровируса ВИЧ. Он сообщил о рукотворном происхождении COVID-19. По его словам, в коронавирусе есть частицы ВИЧ. Он предположил, что новый вирус мог стать побочным результатом работы над вакциной против СПИДа.

«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью – неясно. Может, они хотели произвести вакцину против СПИДа».

В субботу президент Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты начали официальное расследование происхождения коронавируса. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить [что произошло], – приводит ТАСС ответ Трампа на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории близ Уханя.

Эту же версию выдвинул американский телеканал Fox News (любимый новостной канал Трампа) со ссылкой на свои источники. По сведениям канала, «нулевым пациентом» оказался сотрудник одной из лабораторий в Ухане. Он случайно заразился коронавирусом от летучей мыши в лаборатории, а затем распространил его среди горожан. По словам госсекретаря Майка Помпео, пока известно только то, что «вирус появился в Ухане и что всего в нескольких милях от продуктового рынка находится Уханьский институт вирусологии».

Еще в январе сенатор-республиканец Том Коттон говорил, что именно в Ухане находится «единственная в КНР лаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус».

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, в глаза бросается одна простая вещь – Китай отступает. «На Пекин идет очень сильный накат с Запада», хотя изначально западноевропейские лидеры «не хотели ругать Китай». По его словам, европейцы долго не хотели его критиковать, поскольку Франция, Италия и Испания «жизненно зависят» от поставок медицинской продукции, которую выпускают многочисленные фабрики в КНР.

«То, что Макрон присоединился к политикам, которые журят Китай за действия в условиях пандемии – это уже показатель», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД. «Европа – это десерт на большом ристалище Китая и США. В Евросоюзе сегодня объективно выжила только Германия, все остальные страны неизвестно как и когда придут в себя после коронавируса. А значит, им придется выбирать между США и Китаем», – акцентировал политолог.

В самих США, констатирует политолог, сейчас идет серьезная информационная борьба между симпатизирующими КНР и теми, кто все больше склоняется к версии об уханьском происхождении вируса. «Сегодня моральный перевес на стороне вторых. Они понимают, что это уникальный шанс надолго испортить имидж Китая», – подчеркнул Дробницкий.

Поднебесная наносит ответный удар

В свою очередь старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин указывает на то, что вопрос о политической ответственности за произошедшее встает «во всех странах, переживших эпидемию». «Китайцы делают акцент на своих успехах, на том, как они быстро решили эту проблему. США нечем похвалиться – и они перекладывают ответственность на других», – отметил Кашин газете ВЗГЛЯД.

Тем не менее, он признал, что в Китае введены определенные требования к научным работам, исследующим обстоятельства появления COVID-19. «Публикация этих работ возможна лишь после их рассмотрения специально уполномоченным правительственным органом. Засекречивание есть», – отметил Кашин.

При этом собеседник не верит в то, что Пекин утаивал информацию об истинной угрозе коронавируса. По его словам, американцы «распускают слухи и предоставляют заведомо ложную информацию международному сообществу от имени своих спецслужб, в том числе с целью агрессивных войн». «Объективную картину поможет создать международная комиссия, состоящая из людей, которых интересует правда», – резюмировал Кашин.

Тем временем китайская дипломатия вновь выступила с гипотезой о том, что вирус был завезен в Ухань откуда-то со стороны, а не создан там. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в пятницу обнародовал подробный рассказ об итогах исследования 93 образцов генома COVID-19, опубликованных ранее во всемирной базе данных. Исследование, охватившее 12 стран, указывает на последовательность генов в коронавирусе.

Обнаружено, что самый ранний «предок» вируса эволюционировал в совокупность генов – гаплотипы, которые породили гаплотип второго поколения Н3, «а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1». В Ухане, по словам Чжана, обнаружен лишь гаплотип Н3, «и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов». Дипломат назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса.

МИД России, в свою очередь, прозрачно намекнул на то, что вирус может оказаться делом рук и самих американских биологов. Как сообщила представитель ведомства Мария Захарова, Вашингтон пытается усилить свое биологическое присутствие за пределами США, в частности в Грузии. По данным МИД, американцы выступили с инициативой расширить спектр исследований в знаменитом центре имени Лугара в пригороде Тбилиси. Захарова подчеркнула: «Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях».

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