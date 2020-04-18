Меган Маркл и принц Гарри замечены на прогулке с собаками: первые фото из Лос-Анджелеса

18.04.2020, 10:46, Разное

Меган Маркл и принц Гарри уже больше месяца живут в США. Сейчас их дом – Лос-Анджелес. Как только герцог и герцогиня приземлились в Калифорнии, папарацци объявили на них охоту. Первые снимки королевских беженцев мечтали заполучить все главные таблоиды планеты. И вот, наконец Daily Mail это удалось.

Меган и Гарри сфотографировали во время прогулки с собаками: черным лабрадором и взятым когда-то из приюта герцогиней биглем по кличке Гай – это именно он сидел тогда на коленях королевы Елизаветы II. На прогулку четверо приехали на машине Porsche SUV.

На герцоге и герцогине предусмотрительно были надеты банданы и солнечные очки, которые призваны были защитить не только от коронавируса, но и от лишнего внимания. Впрочем, от последнего маскировка не спасла!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Royalty DR (@royalty_dr)17 Апр 2020 в 6:11 PDT

Вчера мировые СМИ облетела новость: Меган и Гарри решили помочь нуждающимся во время пандемии коронавируса и стали волонтерами проекта Project Angel Food. Миссию выбрали сложную, но выполнимую – стали курьерами по доставке еды для тяжелобольных жителей Лос-Анджелеса.

Они хотели помочь нам освободить некоторых водителей от нагрузки, поэтому сегодня они осуществили доставки в Западном Голливуде. Это действительно потрясающе,- сказал Ричард Айоуб, генеральный директор Project Angel Food, о новых волонтерах, назвав их “очень открытыми людьми”. Британскому HELLO! удалось получить и комментарий от одного из мужчин, которому посчастливилось получить посылку от курьера королевских кровей. Мужчина по имени Дэн Тирелл не сразу узнал Гарри, поскольку они с Меган были в масках – она в профессиональной медицинской, а вот принц ограничился тканевой повязкой:

Я подумал: “Рыжеволосый парень выглядит очень знакомо, и девушка у него очень красивая”… Затем я увидел за ними большую машину с охраной. Если бы меня предупредили, я бы надел свою тиару!

Кликните на фото для просмотра галереи