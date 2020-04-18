В РФ подтвердили 4785 новых случаев коронавируса

18.04.2020, 10:30, Новости дня

В РФ за сутки подтвердили 4 785 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 36 793 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

В оперштабе сообщили, что число вирус-положительных пациентов выросло за последние сутки на 4 785 человек, всего в стране «нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», передает ТАСС.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.