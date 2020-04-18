 

Порноактриса Елена Беркова полностью обнажилась в поддержку Кристины Асмус

18.04.2020, 10:30, Разное

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова выступила в поддержку артистки театра и кино Кристины Асмус, затравленной за откровенную постельную сцену в ленте «Текст». Звезда «фильмов для взрослых» обнародовала на странице в Instagram ролик, представ полностью обнажённой, с закрывающей бюст надписью «#стопбуллингасмус».
После премьеры фильма режиссёра Клима Шипенко «Текст», Кристина Асмус подверглась травле в соцсетях из-за сцены секса с Иваном Янковским. Многие интернет-пользователи критиковали актрису за излишнюю откровенность и даже предлагали лишить «недостойную мать» родительских прав. Порноактриса Елена Беркова неожиданно вступилась за коллегу, обнародовав соответствующий пост в Instagram. В подписи к откровенным кадрам актриса «кино для взрослых» отметила, что Асмус сексуальная, рисковая и без комплексов, а потому попросила юзеров «отстать от бедной девочки» и переключиться на неё, так как Беркова в отличие от коллеги «выработала иммунитет на кибербуллинг» и не реагирует на хейтеров.

В комментариях к публикации многие подписчики положительно оценили поддержку затравленной Кристины Асмус. Другие же считают, что Елена Беркова решила «хайпануть» на секс-скандале, однако «поздно спохватилась», так как данная тема уже давно не актуальна.



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