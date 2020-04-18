Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа. Ранее он заявлял, что не будет посылать чартеры

18.04.2020, 10:28, Новости дня

В Беларуси установили механизм организации специальных чартерных рейсов для возвращения граждан страны на родину из стран с особо напряженной эвакуационной обстановкой. Соответствующий указ №128 16 апреля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как отмечается в комментарии к документу, необходимость его принятия обусловлена тем, что из-за введения отдельными государствами режима чрезвычайной ситуации, миграционных запретов и ограничений в связи с пандемией СОVID-19 возникли серьезные трудности с возвращением на родину граждан Беларуси.

В соответствии с указом, правительству совместно с авиакомпанией “Белавиа” поручено принять меры по организации эвакуационных спецрейсов и возмещению связанных с их осуществлением затрат.

Документ регулирует также вопросы финансирования расходов по приобретению дипломатическими представительствами товаров первой необходимости и продуктов питания, оплаты других неотложных расходов белорусских граждан, находящихся в сложной ситуации за рубежом.

21 марта Лукашенко во время совещания в Минске выступил против возвращения в страну граждан, выехавших после предупреждения о пандемии коронавируса.

“Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали”, – заявил тогда он.

А за несколько дней до этого белорусский президент призывал соотечественников не паниковать, вовремя обедать, “водкой травить вирус, но не на работе”, а также ходить в сухую сауну.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,2 млн, из них более 569 тыс. вылечились, а 154 254 скончались.