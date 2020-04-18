США впервые с 2011 года отправят на МКС пилотируемый космический корабль

18.04.2020, 10:28, Новости дня

Первый с 2011 года старт американского космического корабля с астронавтами на борту назначен на 27 мая. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NАSА).

“Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли на космическом корабле SpaceX Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9 вылетят в 16.32 по восточному времени 27 мая со стартового комплекса во Флориде, для длительного пребывания на Международной космической станции”, – говорится в сообщении.

Это будет первый пилотируемый полет для космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с момента ее основания в 2002 году.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.