За сутки в Киеве выявили 65 новых случаев COVID-19

18.04.2020, 10:28, Новости дня

В Киеве за последние сутки выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них шесть медиков. Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил мэр.

По его данным, среди новых случаев 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

За сутки госпитализированы 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев только 26 – в Киево-Печерской лавре.

Всего в Киеве 12 человек умерли от COVID-19, 30 – вылечились.

“Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!” – добавил Кличко.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса коронавирусной инфекцией во всем мире заразились уже 2 244 303 человек. Из них умерли 154 219 человек, 569 699 выздоровели.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.