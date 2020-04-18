Новые штрафы для испанцев: сбор компанией обойдется больше чем в 10 тысяч евро

18.04.2020, 10:25, Новости дня

В Испании ужесточили штрафы за нарушение самоизоляции. Полицейские предупреждают: с теми, кто выходит из дома без крайне уважительной причины, церемониться не будут. Во сколько может обойтись прогулка?

Права одного человека не могут нарушать право других на здоровье — похоже, это сейчас главный принцип. МВД Испании подготовило новые штрафы для нарушителей режима самоизоляции.

Они внушительные. Теперь не только 600 евро — можно выложить и 10400, если вы решили собраться с друзьями или отметить в компании свой день рождения.

За неповиновение полиции — до двух тысяч евро, не считая дальнейшего ареста. МВД становится на сторону большинства людей, которые сидят в самоизоляции. Если причин для передвижения по городу нет, а житель отказывается вернуться домой, поступать могут и жестко.

Число заболевших и погибших все еще растет — это связано с увеличением количества тестирований и уточнением данных от похоронных бюро. Расслабляться рано, поэтому врачи инициативу Министерства внутренних дел поддерживают. Иначе все попытки остановить эпидемию будут напрасны.

"У нас 5252 новых случая заболевания, это представляет собой увеличение примерно на три процента. Но по сравнению с 20-процентным увеличением, зафиксированным в начале ведения режима ЧП, это хороший результат. Количество поступающих в реанимацию с 40 процентов снизилось в некоторых случаях до одного процента", — говорит директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон.

Выходить на улицу по-прежнему можно в случае крайней необходимости или если ваша сфера деятельности уже не под карантином. Таких сравнительно немного — стройки и отдельные фабрики.

Полиция ищет нарушителей даже в общественном транспорте и особо проверяет выезжающих из города. За попытку попасть на дачу — штраф в полторы тысячи евро. Логика проста: зараженный без симптомов, добравшись до деревни, может привезти коронавирус COVID-19 в маленькое поселение, где чаще всего большая часть жителей — пенсионеры, группа риска, — и запустить бомбу замедленного действия.

Как бы ни хотелось сейчас оказаться на пляже, но они тоже закрыты. Полиция проверяет не только привычные места отдыха, но и спальные районы. За месяц изоляции система отлова нарушителей теперь хорошо налажена. В помочь — и летающие дроны, и патрульные машины в спальных районах.

Многие пытаются выносить мусор несколько раз в день, но в данном случае обмануть полицию не получится. Теперь у вас тоже могут проверить пропуск и без его наличия выпишут огромный штраф. Потом у вас просто не будет денег на продукты. И сейчас это многие понимают.