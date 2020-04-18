Момент задержания замглавы Хакасии, попавшегося на крупной взятке, сняли на видео

18.04.2020, 10:25, Новости дня

Следственный комитет обнародовал кадры задержания исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. Правоохранительные органы подозревают его в получении взятки в особо крупном размере.

Как считают следователи, в декабре минувшего года чиновник требовал 12 миллионов рублей от руководства организации, претендовавшей на государственный контракт на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната за 480 миллионов рублей.

В обмен на деньги Новиков обещал фирме покровительство, заключение контракта и своевременную оплату выполненных работ.

В момент передачи части взятки в размере двух миллионов рублей, чиновник был задержан сотрудниками ФСБ России.