 

В Москве за нарушение карантина оштрафовали 111 больных коронавирусом

18.04.2020, 10:25, Новости дня

В Москве за нарушение режима самоизоляции оштрафовали 111 человек, переносящих заболевание коронавирусом в легкой форме. Они были обязаны соблюдать строгий домашний карантин под наблюдением врачей, но нарушили обязательство.

Как рассказал в субботу "Интерфаксу" начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, за сутки в столице выявили 21 нарушителя режима самоизоляции. Их увидели на улице с помощью камер наружного наблюдения.

Нарушители получили штраф и принудительно доставлены в обсерваторы в Царицыно, Крылатское, Химки и Алтуфьево.

Данчиков напомнил, что проходящие лечение на дому должны не покидать свое жилье в течение всего лечения и 14 дней карантина после выздоровления. Это же относится и к проживающим с ними в одной квартире.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Москва разъяснила свою позицию по Александровскому подворью

06.02 / Почему Вашингтон и Тегеран не могут найти общий язык?

09.02 / Песков объяснил поведение Лукашенко

26.03 / Коронавирус погубит Ford

01.04 / Россия на два дня села на карантин, на третий встала и пошла

26.03 / В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ подано 1 тыс. 145 заявок

13.02 / Пентагон объяснил претензии к СНВ-3 «значительным преимуществом» России

27.02 / Премьер-министр Мишустин назначил ответственных за выполнение нацпроектов

14.02 / У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

20.02 / Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска