В Москве за нарушение карантина оштрафовали 111 больных коронавирусом

18.04.2020, 10:25, Новости дня

В Москве за нарушение режима самоизоляции оштрафовали 111 человек, переносящих заболевание коронавирусом в легкой форме. Они были обязаны соблюдать строгий домашний карантин под наблюдением врачей, но нарушили обязательство.

Как рассказал в субботу "Интерфаксу" начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, за сутки в столице выявили 21 нарушителя режима самоизоляции. Их увидели на улице с помощью камер наружного наблюдения.

Нарушители получили штраф и принудительно доставлены в обсерваторы в Царицыно, Крылатское, Химки и Алтуфьево.

Данчиков напомнил, что проходящие лечение на дому должны не покидать свое жилье в течение всего лечения и 14 дней карантина после выздоровления. Это же относится и к проживающим с ними в одной квартире.