В РФ создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

18.04.2020, 10:09, Разное

Специалисты отечественной организации АО “РТИ” находятся на завершающей стадии разработки системы, позволяющей осуществлять скрытный досмотр людей. По словам заместителя генерального директора структуры, опытный образец комплекса может появиться уже в следующем году.

Один из руководителей АО “РТИ” Кирилл Макаров заявил, что научно-исследовательская работа по разработке комплекса уже подходит к концу. В ходе начальных этапов разработчики убедились в правильности своих подходов и путей реализации проекта. На настоящей же стадии проводится работа по расширению функциональных возможностей системы: в частности, усовершенствуются параметры, увеличивающие угол обзора осмотра объектов, внедряются новые элементы нейронных сетей. Институтом уже получен ряд технических требований от заказчиков, причем заявки на приобретение поступают уже сейчас, задолго до появления первого опытного образца. Лидер проекта полагает, что это связано с уникальностью новой системы, нигде в мире пока не реализованной.

Кирилл Макаров отметил ряд существенных аспектов, имеющих значение при реализации комплекса после окончания научных работ. Во-первых, система является полностью безопасной для досматриваемых людей, поскольку базируется на применении неионизирующего излучения: нормативный запас излучения превышает пятикратную величину. Во-вторых, элементарная база почти на 90% состоит из деталей отечественных производителей, обеспечивших сопоставимые по техническим показателям аналоги импортных комплектующих.

Зам генерального директора АО разъяснил, что под опытным образцом, планируемым к выходу уже через 15 месяцев, подразумевается некий коридор длиной в 10 метров, в котором разместят три досмотровые зоны. В процессе прохода через указанные зоны человек подвергнется полному дистанционному досмотру. “Нейросеть сможет определить, что именно человек несет с собой и где он это прячет”, – резюмировал руководитель института.