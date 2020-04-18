Готовящийся к дебюту смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах

18.04.2020, 10:09, Разное

Подразделение китайской корпорации BBK Electronics, специализирующееся на производстве потребительской электроники премиального класса, вскоре представит новый смартфон Oppo A92s. В Сети показали качественные рендеры готовящейся к дебюту новинки.

По имеющимся данным, производительность Oppo A92s обеспечит процессор MediaTek Dimensity 800 с встроенным модемом 5G. В зависимости от версии смартфон получит ОЗУ объёмом 6, 8 или 12 Гб и ПЗУ – 128/256 Гб. Разработчики оснастили грядущую новинку 6,57-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей, ёмкой аккумуляторной батареей на 4000 мАч, 18-ваттной быстрой зарядкой, основной камерой с четырьмя датчиками, в числе которых два 2-мегапиксельных: на 8 и 48 Мп. Детали готовящегося к дебюту гаджета с узкими рамками и расположенным на правой боковой грани сканером отпечатков пальцев дают возможность рассмотреть обнародованные в Сети рендеры.

Точную дату премьеры Oppo A92s производитель пока не озвучивает, но ожидается, что событие состоится уже в ближайшее время. Для покупки будет доступен смартфон с тремя цветами корпуса: чёрный, белый и розовый. Предположительно, стоимость новинки не должна превысить 350 долларов.