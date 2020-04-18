 

Собянин заявил о достижении эффекта «сглаживания» в борьбе с коронавирусом в Москве

18.04.2020, 10:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе удалось достигнуть эффекта «сглаживания» в борьбе с коронавирусом, взрывного роста заболеваемости в российской столице нет.

Собянин сообщил в своем блоге, что «заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения».

Кроме того, «неделю назад московские медучреждения работали на пределе», а теперь «перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей».

Также предотвращен «перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля», они «будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь».

«Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это – первая, скромная, но очень важная победа. Наша с вами общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей», – подчеркнул мэр.

Однако «борьба не закончилась» и «эпидемия не отступила»: «От наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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