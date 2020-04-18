 

ВОЗ предупредила об ускорении распространения коронавируса

18.04.2020, 9:55, Разное

Статистические данные привёл глава организации Тедрос Гебреисус. «Пандемия ускоряется. Чтобы зарегистрировать первые 100 тысяч случаев заболевания понадобилось 67 дней, 11 дней — для следующих 100 тысяч и всего четыре дня для третьих 100 тысяч», — сообщил он в Twitter.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире инфицировано 387 382 человека, 16 767 скончались, 101 987 выздоровели.

Эти данные отличаются от статистики ВОЗ, согласно которой выявлено 334 981 инфицированных, 14 652 скончались,.

 

 

 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Коронавирусное заболевание (COVID-19): памятка для пациентов

07.02 / Личное: Она разрешила

07.02 / В России началась разработка телескопа для поиска пришельцев

26.03 / Мнение: Письмо: “Не буду любить его на коленях”

04.04 / Мнение: Кто сказал «М»?

30.03 / Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

13.02 / В Дублине заметили огромные следы непонятного существа

07.02 / Мнение: Девиз

10.02 / Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

31.03 / Дмитрий Песков рассказал о результатах тестов на коронавирус Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска