 

Развод с Прилучным приносит Муцениеце солидные суммы

18.04.2020, 9:54, Разное

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании еще в феврале текущего года, однако насколько ухудшились отношения между артистами, стало известно недавно. Общественность была шокирована тем, что в звездной семье практикуется домашнее насилие. 

После скандального заявления Муцениеце о том, что муж поднял на нее руку и выгнал из дома, поклонники переживают за карьеру и благополучие актрисы. Однако выяснилось, что в жизни звезды все не так плохо. 

Коллега Муцениеце по цеху сообщила, что та получила роль в новом проекте. Раньше Прилучный строго контролировал деятельность супруги и лично одобрял предложения, который поступали спутнице. Теперь Агата вольна действовать так, как ей заблагорассудится, пишет сайт “Комсомольская правда”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 8:05 PST

Вероятно, зрители смогут чаще видеть Муцениеце на телеэкране. Частичная свобода от семейной рутины позволит артистке неплохо подзаработать.



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