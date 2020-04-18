 

Рудковская похвасталась внушительной коллекцией эксклюзивных туфель

18.04.2020, 9:53, Разное

В очередном видео Яна Рудковская похвасталась внушительной коллекцией эксклюзивных туфель. Вместе с тем она выразила сожаление, что на самоизоляции можно разучиться ходить на каблуках.
Известный продюсер нашла для себя и своей семьи увлекательное занятие. Вместе они снимают короткие видео, выкладывая их в социальной сети TikTok и радуя подписчиков забавными сюжетами. Так, в один из них попала демонстрация моделей обуви мировых брендов, сопровождаемая популярной песней I like shoes. О том, что продюсер любит туфли, можно было догадаться и без перевода, так как коллекция достаточно большая. Кроме того, Рудковская предупредила зрителей, что отобрала наиболее интересные, с её точки зрения, варианты. Примерила она «золотые» шпильки, лодочки, украшенные мехом, сабо со стразами и другие туфли. Однако в этот раз знаменитость пожаловалась, что в условиях домашнего пребывания может разучиться ходить на высоких каблуках.

Ответного сочувствия не последовало. Проблема оказалась не слишком актуальной для большинства подписчиков. Одна из них, использующая псевдоним margaritaribakowa, даже посоветовала: «Яна! Вы че нить доброе сделайте для людей, вам спасибо скажут!».



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