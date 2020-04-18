 

Смартфон Samsung Galaxy Note20 впечатлит увеличенной ёмкостью аккумулятора

18.04.2020, 9:53, Разное

Пользователи гаджетов бренда Samsung неоднократно отмечали, что большая часть актуальных смартфонов фирмы оснащается аккумуляторами внушительной ёмкости. По сведениям сетевых источников, готовящаяся к выходу линейка Galaxy Note20 сохранит такую традицию производителя.
Примечательно, что реноме актуальных флагманов Samsung как обладателей аккумуляторных батарей большой ёмкости весьма не случайна, ведь многие из них имеют этот показатель на уровне не менее 4000 мАч, а некоторые и вовсе достигают рекордных для сегмента отметок в 6000 мАч. И, похоже, что установка на увеличение ёмкостных параметров для аккумуляторов будет реализована в новых моделях.

В частности, инсайдеры утверждают, что младшей модели Note20 будет присуще аккумуляторное устройство ёмкостью 4000 мАч. Для сравнения, батарея предыдущего образца Note10 могла “похвастаться” лишь показателем в 3500 мАч. В свою очередь, конкретной информации по Note20+ пока нет, но предполагается, что ёмкость аккумуляторного элемента этого изделия достигнет 4500-5000 мАч.

Стоит отметить, что, по недавней информации, задекларированной представителями Samsung, выход линейки Galaxy Note20 не будет отложен из-за пандемии коронавируса. Таким образом, предполагается, что пользователи смогут получить долгожданные девайсы уже во втором квартале 2020 года.



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