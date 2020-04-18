 

Москвичей с ОРВИ решено обеспечить бесплатными лекарствами

18.04.2020, 9:53, Новости дня

В Москве расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, проходящих лечение на дому. Речь идет и о пациентах с коронавирусом или подозрением на него, и о пациентах с ОРВИ, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что в данный момент «расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому», и «наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ».

«Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», – подчеркнул он.

Кроме того, временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются в Москве до 1 мая 2020 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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