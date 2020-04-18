Москвичей с ОРВИ решено обеспечить бесплатными лекарствами
18.04.2020, 9:53, Новости дня
В Москве расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, проходящих лечение на дому. Речь идет и о пациентах с коронавирусом или подозрением на него, и о пациентах с ОРВИ, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что в данный момент «расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому», и «наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ».
«Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», – подчеркнул он.
Кроме того, временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются в Москве до 1 мая 2020 года.
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