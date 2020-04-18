Собянин: Москва переходит на автоматический контроль за передвижением граждан

18.04.2020, 9:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у российской столицы есть все возможности для автоматизации контроля за передвижением граждан. В связи с этим приняты дополнительные решения, позволяющие почти полностью отказаться от ручного контроля пропусков.

Собянин указал в своем блоге, что в данный момент «контроль за передвижением граждан осуществляется в ручном режиме, что позволяет обеспечить только выборочную проверку».

«Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам», – добавил он.

Так, с 22 апреля «для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области».

Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. При этом получать новый цифровой пропуск не требуется – нужно будет внести изменения в действующий документ.

«Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 года. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы», – подчеркнул Собянин.

Отмечается, что сохраняется действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах.

Кроме того, «для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции».

«Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок – тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт», – говорится в сообщении мэра.

Указывается, что «машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями», а их владельцы «будут штрафоваться».

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