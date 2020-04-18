Пандемия идет по стране
18.04.2020, 9:48, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России зарегистрировано 4 785 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 79 регионах.
Накануне прирост составил 4 070 человек. Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России достигло 36 793 человек.
За день умерли 40 человек, общее число погибших составило 313 человек. За последние сутки выздоровели 467 человек, количество выписанных пациентов возросло до 3 057 человек.
Регионы с наибольшим количеством новых случаев: Москва — 2 649 (всего 20 754), Подмосковье — 428, Санкт-Петербург — 139, Мордовия — 62, Чечня — 60.
Статистика по регионам:
|Регион
|Заболело
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|18105
|1517
|127
|Московская область
|3526
|105
|40
|Санкт-Петербург
|1507
|131
|7
|Нижегородская область
|458
|21
|4
|Республика Коми
|455
|6
|3
|Ленинградская область
|354
|9
|0
|Мурманская область
|314
|21
|1
|Краснодарский край
|290
|48
|3
|Красноярский край
|231
|17
|0
|Брянская область
|228
|23
|1
|Республика Башкортостан
|213
|14
|8
|Республика Дагестан
|213
|9
|9
|Тульская область
|199
|24
|0
|Республика Ингушетия
|191
|1
|2
|Тверская область
|188
|9
|0
|Рязанская область
|184
|4
|0
|Владимирская область
|183
|1
|5
|Республика Марий Эл
|179
|24
|1
|Ростовская область
|168
|10
|0
|Ставропольский край
|155
|19
|2
|Ивановская область
|149
|10
|0
|Тюменская область
|146
|10
|2
|Курская область
|145
|8
|2
|Республика Татарстан
|144
|18
|0
|Пермский край
|144
|19
|3
|Смоленская область
|139
|1
|2
|Ульяновская область
|138
|2
|2
|Республика Чувашия
|137
|2
|1
|Республика Мордовия
|136
|5
|1
|Тамбовская область
|133
|8
|0
|Ханты-Мансийский АО
|128
|15
|0
|Калужская область
|122
|9
|1
|Оренбургская область
|120
|13
|2
|Пензенская область
|119
|4
|2
|Свердловская область
|115
|47
|0
|Чеченская Республика
|115
|15
|5
|Хабаровский край
|109
|9
|3
|Липецкая область
|108
|29
|0
|Воронежская область
|108
|24
|1
|Калининградская область
|104
|28
|1
|Республика Бурятия
|103
|24
|2
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|101
|5
|1
|Кабардино-Балкарская Республика
|92
|3
|0
|Кировская область
|91
|10
|2
|Саратовская область
|87
|13
|0
|Орловская область
|85
|7
|0
|Ярославская область
|81
|7
|0
|Республика Адыгея
|79
|15
|2
|Вологодская область
|77
|9
|0
|Новосибирская область
|76
|14
|2
|Новгородская область
|74
|4
|0
|Белгородская область
|70
|9
|2
|Республика Северная Осетия — Алания
|65
|3
|2
|Астраханская область
|64
|7
|3
|Самарская область
|63
|14
|0
|Волгоградская область
|62
|7
|0
|Удмуртская Республика
|58
|6
|3
|Челябинская область
|57
|26
|0
|Республика Калмыкия
|53
|9
|3
|Алтайский край
|53
|4
|0
|Приморский край
|49
|3
|2
|Карачаево-Черкесская Республика
|49
|0
|0
|Иркутская область
|47
|4
|2
|Костромская область
|47
|7
|2
|Республика Крым
|40
|14
|0
|Республика Саха (Якутия)
|38
|15
|0
|Республика Хакасия
|38
|3
|0
|Псковская область
|37
|8
|4
|Архангельская область
|34
|11
|0
|Забайкальский край
|30
|1
|0
|Камчатский край
|29
|2
|0
|Омская область
|26
|9
|0
|Кемеровская область
|22
|5
|0
|Томская область
|21
|4
|0
|Сахалинская область
|19
|6
|0
|Магаданская область
|18
|1
|0
|Еврейская автономная область
|16
|4
|0
|Курганская область
|12
|3
|0
|Севастополь
|12
|2
|0
|Амурская область
|11
|3
|0
|Республика Карелия
|9
|0
|0
|Республика Тыва
|9
|0
|0
|Чукотский автономный округ
|2
|0
|0
|Республика Алтай
|1
|0
|0
|Ненецкий автономный округ
|1
|0
|0
Число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 18 апреля составило 2 249 717 (вчера — 2 158 250) человек, из них умерли 154 254 (вчера — 144 243).
Случаи заражения зафиксированы в 185 странах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 706 779 (вчера — 671 331), там умерли 37 079 (33 286) человек.
На втором месте находится Испания — 190 839 (184 948) заболевших, 20 002 (19 315) летальных исходов.
Третье место по количеству инфицированных занимает Италия — 174 434 (168 941) заразившийся, 22 745 (22 170) умерли.
Китай, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса, на седьмом месте по количеству инфицированных — 83 784 (83 428) заразившихся, со вчерашнего дня никто не умер — общее количество смертей в Китае составило 4 636 человек.
В России по состоянию на 17 апреля проведено 1 831 892 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся – 32 008 человек.
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