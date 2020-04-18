Пандемия идет по стране

18.04.2020, 9:48, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России зарегистрировано 4 785 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 79 регионах.

Накануне прирост составил 4 070 человек. Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России достигло 36 793 человек.

За день умерли 40 человек, общее число погибших составило 313 человек. За последние сутки выздоровели 467 человек, количество выписанных пациентов возросло до 3 057 человек.

Регионы с наибольшим количеством новых случаев: Москва — 2 649 (всего 20 754), Подмосковье — 428, Санкт-Петербург — 139, Мордовия — 62, Чечня — 60.

Статистика по регионам:

Регион Заболело Выздоровело Умерло Москва 18105 1517 127 Московская область 3526 105 40 Санкт-Петербург 1507 131 7 Нижегородская область 458 21 4 Республика Коми 455 6 3 Ленинградская область 354 9 0 Мурманская область 314 21 1 Краснодарский край 290 48 3 Красноярский край 231 17 0 Брянская область 228 23 1 Республика Башкортостан 213 14 8 Республика Дагестан 213 9 9 Тульская область 199 24 0 Республика Ингушетия 191 1 2 Тверская область 188 9 0 Рязанская область 184 4 0 Владимирская область 183 1 5 Республика Марий Эл 179 24 1 Ростовская область 168 10 0 Ставропольский край 155 19 2 Ивановская область 149 10 0 Тюменская область 146 10 2 Курская область 145 8 2 Республика Татарстан 144 18 0 Пермский край 144 19 3 Смоленская область 139 1 2 Ульяновская область 138 2 2 Республика Чувашия 137 2 1 Республика Мордовия 136 5 1 Тамбовская область 133 8 0 Ханты-Мансийский АО 128 15 0 Калужская область 122 9 1 Оренбургская область 120 13 2 Пензенская область 119 4 2 Свердловская область 115 47 0 Чеченская Республика 115 15 5 Хабаровский край 109 9 3 Липецкая область 108 29 0 Воронежская область 108 24 1 Калининградская область 104 28 1 Республика Бурятия 103 24 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 5 1 Кабардино-Балкарская Республика 92 3 0 Кировская область 91 10 2 Саратовская область 87 13 0 Орловская область 85 7 0 Ярославская область 81 7 0 Республика Адыгея 79 15 2 Вологодская область 77 9 0 Новосибирская область 76 14 2 Новгородская область 74 4 0 Белгородская область 70 9 2 Республика Северная Осетия — Алания 65 3 2 Астраханская область 64 7 3 Самарская область 63 14 0 Волгоградская область 62 7 0 Удмуртская Республика 58 6 3 Челябинская область 57 26 0 Республика Калмыкия 53 9 3 Алтайский край 53 4 0 Приморский край 49 3 2 Карачаево-Черкесская Республика 49 0 0 Иркутская область 47 4 2 Костромская область 47 7 2 Республика Крым 40 14 0 Республика Саха (Якутия) 38 15 0 Республика Хакасия 38 3 0 Псковская область 37 8 4 Архангельская область 34 11 0 Забайкальский край 30 1 0 Камчатский край 29 2 0 Омская область 26 9 0 Кемеровская область 22 5 0 Томская область 21 4 0 Сахалинская область 19 6 0 Магаданская область 18 1 0 Еврейская автономная область 16 4 0 Курганская область 12 3 0 Севастополь 12 2 0 Амурская область 11 3 0 Республика Карелия 9 0 0 Республика Тыва 9 0 0 Чукотский автономный округ 2 0 0 Республика Алтай 1 0 0 Ненецкий автономный округ 1 0 0

Число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 18 апреля составило 2 249 717 (вчера — 2 158 250) человек, из них умерли 154 254 (вчера — 144 243).

Случаи заражения зафиксированы в 185 странах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 706 779 (вчера — 671 331), там умерли 37 079 (33 286) человек.

На втором месте находится Испания — 190 839 (184 948) заболевших, 20 002 (19 315) летальных исходов.

Третье место по количеству инфицированных занимает Италия — 174 434 (168 941) заразившийся, 22 745 (22 170) умерли.

Китай, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса, на седьмом месте по количеству инфицированных — 83 784 (83 428) заразившихся, со вчерашнего дня никто не умер — общее количество смертей в Китае составило 4 636 человек.

В России по состоянию на 17 апреля проведено 1 831 892 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся – 32 008 человек.