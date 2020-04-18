Пандемия идет по стране
 

Пандемия идет по стране

18.04.2020, 9:48, Коронавирус
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За последние сутки в России зарегистрировано 4 785 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 79 регионах.

Накануне прирост составил 4 070 человек. Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России достигло 36 793 человек.

За день умерли 40 человек, общее число погибших составило 313 человек. За последние сутки выздоровели 467 человек, количество выписанных пациентов возросло до 3 057 человек.

Регионы с наибольшим количеством новых случаев: Москва — 2 649 (всего 20 754), Подмосковье — 428, Санкт-Петербург — 139, Мордовия — 62, Чечня — 60.

Статистика по регионам:

Регион Заболело Выздоровело Умерло
Москва 18105 1517 127
Московская область 3526 105 40
Санкт-Петербург 1507 131 7
Нижегородская область 458 21 4
Республика Коми 455 6 3
Ленинградская область 354 9 0
Мурманская область 314 21 1
Краснодарский край 290 48 3
Красноярский край 231 17 0
Брянская область 228 23 1
Республика Башкортостан 213 14 8
Республика Дагестан 213 9 9
Тульская область 199 24 0
Республика Ингушетия 191 1 2
Тверская область 188 9 0
Рязанская область 184 4 0
Владимирская область 183 1 5
Республика Марий Эл 179 24 1
Ростовская область 168 10 0
Ставропольский край 155 19 2
Ивановская область 149 10 0
Тюменская область 146 10 2
Курская область 145 8 2
Республика Татарстан 144 18 0
Пермский край 144 19 3
Смоленская область 139 1 2
Ульяновская область 138 2 2
Республика Чувашия 137 2 1
Республика Мордовия 136 5 1
Тамбовская область 133 8 0
Ханты-Мансийский АО 128 15 0
Калужская область 122 9 1
Оренбургская область 120 13 2
Пензенская область 119 4 2
Свердловская область 115 47 0
Чеченская Республика 115 15 5
Хабаровский край 109 9 3
Липецкая область 108 29 0
Воронежская область 108 24 1
Калининградская область 104 28 1
Республика Бурятия 103 24 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 101 5 1
Кабардино-Балкарская Республика 92 3 0
Кировская область 91 10 2
Саратовская область 87 13 0
Орловская область 85 7 0
Ярославская область 81 7 0
Республика Адыгея 79 15 2
Вологодская область 77 9 0
Новосибирская область 76 14 2
Новгородская область 74 4 0
Белгородская область 70 9 2
Республика Северная Осетия — Алания 65 3 2
Астраханская область 64 7 3
Самарская область 63 14 0
Волгоградская область 62 7 0
Удмуртская Республика 58 6 3
Челябинская область 57 26 0
Республика Калмыкия 53 9 3
Алтайский край 53 4 0
Приморский край 49 3 2
Карачаево-Черкесская Республика 49 0 0
Иркутская область 47 4 2
Костромская область 47 7 2
Республика Крым 40 14 0
Республика Саха (Якутия) 38 15 0
Республика Хакасия 38 3 0
Псковская область 37 8 4
Архангельская область 34 11 0
Забайкальский край 30 1 0
Камчатский край 29 2 0
Омская область 26 9 0
Кемеровская область 22 5 0
Томская область 21 4 0
Сахалинская область 19 6 0
Магаданская область 18 1 0
Еврейская автономная область 16 4 0
Курганская область 12 3 0
Севастополь 12 2 0
Амурская область 11 3 0
Республика Карелия 9 0 0
Республика Тыва 9 0 0
Чукотский автономный округ 2 0 0
Республика Алтай 1 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0

Число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 18 апреля составило 2 249 717 (вчера — 2 158 250) человек, из них умерли 154 254 (вчера — 144 243).

Случаи заражения зафиксированы в 185 странах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 706 779 (вчера — 671 331), там умерли 37 079 (33 286) человек.

На втором месте находится Испания — 190 839 (184 948) заболевших, 20 002 (19 315) летальных исходов.

Третье место по количеству инфицированных занимает Италия — 174 434 (168 941) заразившийся, 22 745 (22 170) умерли.

Китай, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса, на седьмом месте по количеству инфицированных — 83 784 (83 428) заразившихся, со вчерашнего дня никто не умер — общее количество смертей в Китае составило 4 636 человек.

В России по состоянию на 17 апреля проведено 1 831 892 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся – 32 008 человек.



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