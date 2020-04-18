В вагонах для скота: в Риге разбросали листовки о депортации латвийских русских

18.04.2020, 9:33, Разное

© Lsm.lv Апрель 17, 2020

«Дорогие русскоязычные, если вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия — вас ждёт родная Россия». Листовки с таким содержанием недавно получили жильцы многоквартирного дома в рижском микрорайоне Золитуде, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7. Жильцы возмущены таким посланием, пишет rus.lsm.lv

В анонимной листовке в очень грубой форме говорится, как именно русских готовы везти на историческую родину. Журналисты обратились в Службу госбезопасности с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что служба проинформирована об этих листовках, и — в рамках своей компетенции — данный случай оценит.

Ранее в Фейсбуке рижане сообщали о появлении странных листовок в своих почтовых ящиках. Делились друг с другом впечатлениями. И, судя по переписке, такие послания – случай не единичный.

Русес 16, нашла в почтовом ящике. Ещё, у кого-то такое было в этом доме? Мне интересно, кто-то страх потерял? Что за неуважение? Posted by Настасья Андреева on Kolmapäev, 15. aprill 2020

-Надо каждому, кто получил эту гадость обратиться в полицию.

-Думаю, что следует сразу в мусорник всем договориться и молча выбрасывать. Потому что в этом конкретном случае получилось что цель достигнута – пусть и чужими руками, но попало в интернет и пошла “волна” обсуждений…. А достойно это только мусорника

Был и такой комментарий от пользователи под именем Угис Полис (похоже, как раз этот человек все время ратует за снос Памятника Освободителям):

-Par 100% piekrītu! Ja tu dzīvo Latvijā un tev nepatīk latviešu tauta, tās valoda un kultūra, tad neviens šeit tevi netur. Un vienalga vai tu esi krievs, amerikānis vai musulmanis (На 100 % согласен!

Если вы живете в Латвии и не любите латвийский народ, его язык и культуру, то вас здесь никто не держит. И не важно, русский, американский или мусульманин, – перевод ред.)

-Вообще было бы логично привлечь полицию… Может, у человека весеннее обострение? Сегодня он бумажку в ящик бросил, завтра – кирпич в голову

-Да у нас тоже, Русес 16, средний подъезд, у всех закинуто было

-Мда, мозгов то…а самое интересное почему “они” считают что РФ это родина русско-говорящих?при чем тут РФ то, а вообще жалко чувака, как никак болеет на голову…

-da, toze na ruses16

-Да, у нас тоже на Русес 16 закинуто было, выкинула сразу. Просто ужас! Неужели кто-то из проживающих в доме соседей такое написал…? На Русес 11 и 26 таких рассылок нет.

Некоторые посчитали это провокацией, но многие советовали получателям написать заявление в полицию, что они и сделали в итоге.

Фото из Фейсбука