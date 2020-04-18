Современные встречи с «маленьким народцем»

18.04.2020, 9:32, Разное

"Маленьким народцем" называют фей, эльфов, гоблинов, брауни и прочих человекоподобных существ невысокого роста, известных прежде всего из старинных сказок, легенд и преданий.

Чаще всего о них рассказывают в Великобритании, Ирландии, Скандинавии и Германии, однако может возникнуть впечатление, что все эти истории из средневековья и просто народный фольклор.

На самом деле и в наши дни люди иногда встречают "маленький народец" и не поодиночке, а "толпой". При этом очевидцы уверяют, что это не являлось галлюцинацией или сном (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Ниже три особенно интересных рассказа, первый из них пришел от Мэттью Уильямса, жителя графства Уилтшир, Англия. Произошло это летом 1996 года в районе Кнап-Хилл, когда Уильямс ехал по дороге и остановился отдохнуть неподалеку от древнего кургана, известного как "Могила Адама".

Было около 9 часов вечера и уже стемнело, поэтому Уильямс сразу же увидел, что у кургана что-то светится. В машине у него было оборудование для работы, в том числе бинокль, и он взял бинокль, вышел из машины и начал смотреть на "Могилу Адама".

На небе сияла Луна и весь холм было хорошо видно. Первым делом Уильямс заметил человека, который держал в руке факел, он был одет в длинное темное пальто или плащ. Он ходил взад-вперед по холму и Уильямс наблюдал за ним несколько минут, а потом вернулся в машину, чтобы взять бутерброд. Когда он снова посмотрел на холм, то заметил там уже целую толпу людей, которые тоже были одеты в что-то темное и скрывающее фигуру.

Потом они начали совершать какой-то ритуальный танец, что напомнило Уильямсу танцы американских индейцев. А потом их фигуры внезапно стали уменьшаться и когда остановились, то теперь были ростом с маленького ребенка. При этом люди не останавливались, а продолжали свои странные движения, похожие на танец.

На их руках возникло свечение и это были не факелы, а словно небольшие яркие шарики. Уильямс смотрел на все это и недоумевал, что происходит. В конце концов он решил увидеть это своими глазами и пошел пешком к Могиле Адама.

Но когда он дошагал до туда, все человечки куда-то исчезли и тот с факелом тоже пропал. Теперь у холма ничего не светилось, было тихо и спокойно. Уильямс пробыл там некоторое время, осмотрел все вокруг холма, прошагал туда-сюда. Пусто. Никого нет. Лишь потом вернулся к своей машине и поехал дальше.

Вторая история была опубликована в книге "Фольклор Оркнейских и Шетландских островов", написанной в 1975 году автором Э. Марвиком. Незадолго до публикации книги с Марвиком встретился некий У. Торнер из Лутона, Бедфордшир, и заявил, что он лично видел группу маленьких человечков на острове Хой (Оркнейские острова) в Шотландии.

Фото: hoyorkney.com

Это случилось в 1943 году, когда все еще бушевала Вторая Мировая война. Торнер тогда был подростком и жил на острове Хой. Однажды зимним холодным днем он шел по скальным пустошам, был сильный завывающий ветер, по небу низко плыли туманные облака, иногда моросило, а иногда ветер был таким сильным, что приходилось пригибаться и держаться руками за кусты вереска, чтобы не сорвало со скалы.

После очередного подобного сильного порыва, когда Торнер поднимался из вереска на ноги, он внезапно заметил вокруг себя не менее дюжины "маленьких диких людей", одетых в какие-то шкуры и лохмотья. У них на лицах были крошечные носы, но это не придавало им симпатии, наоборот, их лица выглядели угрожающими.

Кожа у них была бледно-желтоватой, головки круглые, с длинными темными кудрявыми волосами. Человечки странно дергались, словно совершали танец, и Торнер ощутил себя очевидцем древнего обрядового ритуала. Так он просидел на краю утеса около трех минут и все это время человечки танцевали вокруг него, а потом куда-то пропали также внезапно, как и появились.

Третья история пришла от писателя Мак Тонни, который является криптозоологом и исследователем аномальных явлений. От неуказанного очевидца он получил историю о том, как этот очевидец встретил группу маленьких человечков где-то на северо-западе США.

Это произошло в лесистой местности и человечки по виду были как обычные люди, только уменьшенные в несколько раз. Не гномы, не гоблины, не феи, а просто маленькие люди. У них были нормальные пропорциональные тела и лица. Очевидец не только видел этих существ, но и имел с ними короткую, но интересную беседу.

В частности, эти человечки рассказали ему, что они жили на этих землях задолго до того, как сюда пришли индейцы, и что у них есть свой язык и своя собственная культура. Внешне они при этом напоминали азиатов.