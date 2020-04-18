В Подмосковье пенсионер зашел в свою квартиру и …бесследно исчез

18.04.2020, 9:32, Разное

Очень странная история, полная мистики, произошла на днях в городе Кашира, Московская область. Там загадочным образом пропал пожилой мужчина.

При этом на его лестничной клетке была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, что мужчина вошел квартиру и не выходил из нее. Однако, когда сын пропавшего вошел в эту квартиру, он обнаружил, что там никого нет.

Как сообщает "Подмосковье Сегодня", последний раз со своим сыном пропавший Сергей Понкратов общался 12 апреля. Его сын Илья Понкратов рассказывает, что это было Вербное воскресенье и что его отец в тот день ходил в церковь, причащался. Он был очень верующим человеком, не употреблял алкоголь, не курил и соблюдал Великий Пост.

Весь тот день Илья общался с отцом через мессенджер (чат), а около полуночи они распрощались и ушли спать, после чего отец Ильи больше на связь не выходил.

На утро Илья как обычно отправил отцу сообщение "С добрым утром!", но оно оказалось непрочитанным. И последующие сообщения тоже. Встревоженный сын стал звонить отцу на мобильник, но никто не отвечал. Так было весь понедельник.

Во вторник Илья решил сам приехать к отцу из Москвы в Каширу. По видимому и на звонки в дверь никто не отвечал, поэтому Илья открыл дверь отцовской квартиры своим ключом. Он обнаружил, что отцовский смартфон лежит на диване, что компьютер включен, как и мультиварка, но в самой квартире никого нет. При этом Илья особенно подчеркивает, что его отец всегда выключал электроприборы, когда уходил из квартиры.

Самое странное оказалось, когда Илья просмотрел запись с камеры наблюдения, которую сам когда-то установил перед входной дверью в отцовскую квартиру. Эта камера вела круглосуточную запись.

Судя по ней, Сергей Понкратов в ночь на 13 апреля куда-то выходил из квартиры, но вернулся в нее около 4 часов ночи, закрыл за собой дверь и больше наружу не выходил. В квартире Илья обнаружил, что отсутствует черный отцовский рюкзак, джинсы, серая куртка и бейсболка. В этой одежде и с этим рюкзаком его отец был, когда возвращался в квартиру.

По словам Ильи, сейчас расследованием этого странного исчезновения занимается полицию. Но они тоже пока не могут понять что произошло.

"Они сказали, что такое впечатление, что папа зашел к квартиру и тут же дематериализовался", – говорит Илья.

Судя по всему, версия о том, что Сергей Понкратов мог вылезти через окно, даже не рассматривается, вероятно он жил достаточно высоко или окна были плотно закрыты. При этом Илья уверяет, что у его отца было отличное физическое и умственное здоровье. Он занимался спортом и даже без проблем мог бы дать отпор хулиганам.

Опрос соседей ничего не показал, как и опрос жильцов прилегающего дома. Никто из них не видел Сергей Понкратова с ночи на понедельник 13 апреля.