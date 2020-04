Американская Империя в упадке. Что делать Канаде?

18.04.2020, 9:31, Разное

Серджио Марчи: Было бы целесообразно, чтобы канадское правительство оценило продолжающийся упадок США как реальный вариант – и что это будет означать для наших национальных и глобальных интересов

By Sergio Marchi April 15, 2020

Достопочтенный Серхио Марчи был членом канадского парламента и министром. Он также был послом Канады во Всемирной торговой организации и агентствах ООН в Женеве.

На этой фотографии, сделанной 14 марта 2020 года, президент Дональд Трамп говорит после выступления на пресс-конференции о коронавирусе в Белом доме в Вашингтоне. (Alex Brandon/AP/CP)

США долгое время были талантливым, квалифицированным лидером свободного мира, но теперь они выглядят уставшими и неуверенными. Их политика – сплошной беспорядок, и их мировое лидерство находится в серьезной опасности. И это было до пандемии коронавируса. Если Трамп будет переизбран, то останется мало надежд на обновление, которое было давней отличительной чертой американского общества. Действительно, еще четыре года его правления и их политическая система, вероятно, впадет в полное ничтожество. С другой стороны, можно ли будет спасти ситуацию, если в Белый дом придет демократ?

Поэтому не будет преувеличением спросить, не находится ли империя США в смертельной опасности? Если мы посмотрим на историю, то ответ понятен – да, это вполне возможно. Прошлое усеяно империями, которые приходили и уходили. Царства, которые казались непобедимыми, исчезли, а будущее изменилось навсегда.

Хотя, как говориться, прогнозы существуют для дураков, я считаю, что было бы разумно, если бы канадское правительство оценило продолжающийся упадок США как реальный вариант, и то что это будет означать для наших национальных и глобальных интересов. Обвинять одного Трампа было бы слишком просто. Постепенная явственная политическая, экономическая и социальная эрозия началась задолго до его администрации.

В 2008 году Фарид Закария из CNN написал поучительную книгу о том, что развивающиеся страны находятся на подъеме и бросают вызов Америке. Его книга называлась The Post-American World, and the Rise of the Rest («Постамериканский мир и подъем остальных»), его предпосылка заключалась в том, что Америка не обязательно находится в упадке. Скорее, дело в быстром подъеме других наций. Однако за прошедшие 12 лет стало до боли ясно, что Америка быстро деградирует. Давайте рассмотрим некоторые из её основных недугов.

Политика Вашингтона стала крайне фрагментарной, более экстремальной и при этом парализованной по многим направлениям. Обе партии едва разговаривают друг с другом. Было время, когда обе, несмотря на их различия, объединялись, когда на карту были поставлены национальные интересы. Сейчас это уже не так, и это ослабляет их способность вести за собой и дома и за границей.

Деньги сильно разъедают их политическую сцену и ограничивают их доступ на неё. Без каких-либо серьезных ограничений демократия «продается и покупается». В то время как Берни Сандерс страстно сетует на это, обе партии стали подотчетными Американскому Доллару. Например, на выборах 2012 года Обама и Ромни потратили более миллиарда долларов, просто пытаясь быть избранными. Это неприличная сумма, которая подпитывает отчуждение, которое испытывают средние американцы. Веру в то, что их правительство больше не принадлежит им.

Верховенство права, которое традиционно было основой их демократии, в настоящее время серьезно подорвано. Трамп действует безнаказанно, отвергает закон, пытается спасти друзей и взять на прицел своих политических врагов. Между тем, генеральный прокурор действует так, как будто он личный адвокат Трампа. Кроме того, нет никакой линии, отделяющей публичные интересы президента от его частных. Концепция конфликта интересов мертва.

В экономической сфере мы отмечаем, что тарифы, санкции, субсидии и другие формы протекционизма используются для защиты и поддержки бизнеса США. Мало того, что это неустойчиво, но Китай уже дышит им в затылок и готов претендовать на первое место в качестве глобального экономического лидера. Важные политические вопросы и линии напряженности – аборты, смертная казнь, оружие, иммиграция, однополые браки, расовые отношения – продолжают будоражить людей и не получают какого-либо удовлетворительного решения. Они появляются на каждых выборах.

Трамп также ослабляет международные институты. В сфере создания и поддержки глобальных организаций нацеленных на работу для общественного блага, США превратились из локомотива в “caboose” (последний вагон товарного поезда предназначенный для служебных нужд), который только тормозит и мешает прогрессу. В процессе этого президент разрушает важные отношения с союзниками и ослабляет региональные и глобальные альянсы. В течение многих лет эти друзья и группы разделяли общие экономические, политические и военные интересы. Теперь они, как и Канада, стали жертвами сосредоточенности на “America-first” («Сначала Америка»).

Посмотрите, как он справляется с кризисом COVID-19. Большинство объективных наблюдателей пришли к выводу, что Америка действует недостаточно эффективно. Президент не торопился, быстро назвал это «чужой» и «китайской» болезнью, обменялся взаимными обвинениями с Европой и постоянно ссорится с губернаторами США. Сотрудничество и сочувствие были вытеснены “ я-сам-с-усам” менталитетом.

Доктор Энтони Фаучи, американский эксперт по инфекционным заболеваниям, теперь ходит окруженный шестью агентами безопасности, они защищают его от угроз, которые он получает от американцев, подвергающих сомнению его медицинские суждения и лояльность президенту. А жители США китайского происхождения сейчас покупают рекордное количество оружия для защиты от ответной негативной реакции из-за того, что вирус возник в Китае. Эти социальные реакции являются экстремальными и тревожными.

Наконец, что еще хуже, Трамп нянчится с политическими диктаторами, которые не заинтересованы в здоровом западном обществе. На самом деле, они работают над тем чтобы сменить империю.

Что остается делать Канаде перед лицом этих бесспорных и тревожных тенденций? Многие европейские страны не ждут, они уже готовят свои собственные планы действий в чрезвычайных ситуациях. Канада должна сделать то же самое. Спокойно, но осознанно, наши политические лидеры должны оценить этот сдвиг, и, задавая сложные вопросы, пытаться разработать стратегически эффективные варианты, на случай если они потребуются.

Им необходимо обратиться к, как минимум, четырем критически важным сферам.

Во-первых, необходимо тщательно рассмотреть возможные экономические последствия, с которыми мы столкнемся, если Америка утратит свои лидерские позиции и обратится внутрь.

Что касается торговли, сможем ли мы поддерживать самые большие в мире отношения, и соглашение НАФТА, которое только что было обновлено? Если нет, тогда будет важно соответствующим образом скорректировать нашу глобальную торговую стратегию. Нам также придется беспокоиться о миллионах рабочих мест, которые тесно связаны с сильной Америкой, и о многомиллиардной сумме американских инвестиций в нашу страну.

Что касается нашего энергетического сектора, который уже находится под серьезной нагрузкой, мы должны защитить наш экспорт энергии путем быстрой диверсификации и поиска новых рынков. Продажа нефти и газа по значительно сниженным ценам исключительно в США никогда не была хорошей идеей. Нам также нужно будет ожидать и не допускать возрождения кампаний типа «Покупай американское», которые представляют собой не что иное, как тонко завуалированные современные формы протекционизма.

Во-вторых, мы должны серьезно задуматься о наших уникальных двусторонних договоренностях в области безопасности.

Оборонные соглашения США с Канадой более обширны, чем с любой другой страной. Они – старший брат в этих отношениях и огромное беспокойство для нас. Трамп неоднократно жаловался, что Канада не вносит свою лепту на оборону. Если он будет действовать против нас, он может осложнить жизнь в сфере интересов безопасности Канады. Он также может выполнить свои прошлые угрозы как в отношении НАТО, так и в отношении НОРАД, что только усугубит наши трудности.

Это может также означать изменения во многих таможенных и пограничных соглашениях с США, которыми мы в настоящее время пользуемся, что затруднит перемещение около 400 000 граждан из обеих стран, которые пересекают границу каждый день.

В-третьих, нам необходимо взвесить последствия нашей двусторонней и глобальной политической повестки дня.

Мы связаны стратегической политической дружбой и повесткой дня с США. Да, мы настроены независимо и время от времени видим все по-другому. Но в целом мы были очень тесно связаны с американской политикой. Если возникнет совершенно другая американская траектория, нам нужно будет искать новые стратегические отношения и альянсы. Кроме того, нам нужно будет пересмотреть нашу роль и базу поддержки, когда речь заходит о многих международных организациях, членом которых является Канада, и где мы получали поддержку от США – ООН, ВТО, G-7, G-20, ОЭСР. , ОАГ и АТЭС.

Что касается Северной Америки, мы успешно создали прочную континентальную структуру как с США, так и с Мексикой. Поэтому нам нужно будет рассмотреть дальнейший курс этой структуры с учетом потенциальной несговорчивости её крупнейшего участника. И мы выясним, станут ли наши отношения с другими мировыми державами, такими как Китай и Россия, уязвимыми без гарантии американской поддержки.

Наконец, нам нужно будет учесть, как изменившаяся Америка может подорвать мировое лидерство и прогресс в социальной повестке дня.

В течение долгого времени мы были на одной странице с США. Вместе с другими ключевыми союзниками мы боролись за справедливый и добрый мир. Это включает действия в областях прав человека, труда и гендерных прав; усилия по созданию демократии, свободы слова и свободы СМИ; надежные программы миграции и беженцев; природоохранные соглашения; и создание институтов, которые помогли миру ориентироваться в многочисленных скалистых отмелях. Крайне важно найти способы продолжать опираться на этот опыт, а не поворачиваться к более жесткому глобальному сообществу.

Кроме того, существуют такие проблемы, как изменение климата, которые не соответствуют ни одной категории. Они относятся к каждой из четырех вышеупомянутых проблем, потому что они представляют такую ​​экзистенциальную угрозу для нашей планеты.

Продолжающийся спад Америки будет представлять гигантский тектонический сдвиг в нынешнем мировом порядке. Он создаст огромные и опасные пустоты, которые потребуют нашего неотложного внимания, так же как его потребовали другие геополитические землетрясения, включая крах Советского Союза, падение Берлинской стены, расширение НАТО, расширение европейского сообщества, рост Китая, 9-11, финансовый кризис 2008 года, Brexit, а теперь – глобальная пандемия. Наша тесная дружба и географическая близость с США делают нашу страну более уязвимой, чем любую другую страну в мире.

Если старый “американский образ жизни” выживет – прекрасно. Мы будем продолжать извлекать выгоду из наших давних отношений, как и они. Если нет, мы должны сделать наши стратегические расчеты, не будучи застигнутыми врасплох и не будучи ограниченными сентиментальностью. Ничего не делать и просто предполагать, что ничего не изменится, было бы безответственным риском для нашего дальнейшего политического и экономического процветания как нации.

Премьер-министр Пьер Трюдо как-то классно сравнил жизнь рядом с США с жизнью рядом со слоном. «Независимо от того, насколько дружелюбным и уравновешенным является животное, тот кто находится рядом с ним вздрагивает от каждого его движения или звука», – сказал он. А если зверь станет недружелюбным и неожиданно вспылит … тогда что?