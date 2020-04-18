 

Учёные из США установили реальный уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19

18.04.2020, 9:30, Разное

Учёные из Stanford University (США) в результате проведённого исследования смогли установить реальный уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19. Авторы проекта говорят, что разница между зафиксированными и фактическими случаями инфицирования может быть в 85 раз меньшей.
В ходе научной работы исследователи проанализировали на наличие антител к коронавирусу COVID-19 кровь более 3,3 тысячи жителей разных возрастных групп одного из округов штата Калифорния. В итоге им удалось выяснить, что на 1 апреля текущего года распространённость коронавирусной инфекции в Санта-Кларе – до 4,1% от общего количества населения. То есть, реальное число инфицированных на период исследования составляло 48-81 тыс. человек, тогда как статистика показывала чуть более 950 случаев. Таким образом учёные предположили, что реальный уровень инфицирования COVID-19 с большой вероятностью может быть до 85 раз выше, чем фиксируемый.

Авторы проекта считают, что полученные ими результаты помогут лучше оценивать реальную картину распространения коронавируса COVID-19. Таким образом, удастся увидеть масштабы пандемии и, возможно, переоценить уровень смертности, информирует «КП».



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