Новый вид цифровых пропусков вводят в Москве
18.04.2020, 9:30, Новости дня
Новый вид цифровых пропусков для осуществления волонтерской деятельности вводится в Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «вводится новый вид цифровых пропусков – для осуществления волонтерской деятельности».
«Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», – отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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