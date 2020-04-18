 

Новый вид цифровых пропусков вводят в Москве

18.04.2020, 9:30, Новости дня

Новый вид цифровых пропусков для осуществления волонтерской деятельности вводится в Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что «вводится новый вид цифровых пропусков – для осуществления волонтерской деятельности».

«Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», – отмечается в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Apple разрешила один раз платить за приложение для iOS и macOS

20.02 / ФСБ подтвердила задержание в Казани планировавших поездку в Сирию джихадистов

01.04 / Навального уличили в травле российских актеров

02.04 / “3500 аппаратов на 37 млн человек”. Супрун и украинское посольство в США попросили Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

05.02 / Российских судей предложили переодеть

21.02 / ЦИК примет документы о применении ГАС «Выборы» на голосовании по Конституции

16.04 / Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ на три года

07.02 / Погибший депутат Хайруллин часто летал на вертолете

25.02 / США призвали Афганистан сосредоточиться на мирном урегулировании

18.02 / Мэр Лондона предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска