В Нью-Йорке НЛО преследовал женщину с собакой

18.04.2020, 9:30, Разное

Жительница Нью-Йорка стала очевидицей НЛО, преследовавшего ее во время выгуливания собаки. Она сняла на видео странный светящийся объект, сопровождавший ее в течение часа, сам инцидент произошел 8 апреля 2020 года.

По словам 34-летней очевидицы, в 8 часов вечера она решила вывести на прогулку свою собаку. Далеко от дома она не собиралась отходить из-за рекомендуемых ограничений во время пандемии коронавируса. Однако ее внимание привлек яркий объект в небе. Изначально она подумала, что это обычный самолет, но он начал двигаться в том же направлении, куда шла очевидица.

Кроме того, позднее собака начала беспокойно себя вести, поэтому хозяйка отвела ее домой, а сама продолжила наблюдать за светящимся НЛО. До девяти часов вечера она продолжала съемку, все это время объект двигался вслед за ней: то вверх, то вниз.