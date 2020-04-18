 

В Нью-Йорке НЛО преследовал женщину с собакой

18.04.2020, 9:30, Разное

Жительница Нью-Йорка стала очевидицей НЛО, преследовавшего ее во время выгуливания собаки. Она сняла на видео странный светящийся объект, сопровождавший ее в течение часа, сам инцидент произошел 8 апреля 2020 года.
По словам 34-летней очевидицы, в 8 часов вечера она решила вывести на прогулку свою собаку. Далеко от дома она не собиралась отходить из-за рекомендуемых ограничений во время пандемии коронавируса. Однако ее внимание привлек яркий объект в небе. Изначально она подумала, что это обычный самолет, но он начал двигаться в том же направлении, куда шла очевидица.

Кроме того, позднее собака начала беспокойно себя вести, поэтому хозяйка отвела ее домой, а сама продолжила наблюдать за светящимся НЛО. До девяти часов вечера она продолжала съемку, все это время объект двигался вслед за ней: то вверх, то вниз.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Курбан Омаров высмеял слухи о своих «изменах» Ксении Бородиной

05.03 / Huawei продает в КНР складной смартфон Mate Xs за 2,4 тысячи долларов

27.03 / Скандалы: Тернистый путь Сергея Яшечкина

14.04 / Мнение: 10 способов поделить деньги

04.02 / Ученые рассказали о столкновениях тигровых акул и кораблей в результате «морских ДТП»

06.04 / Синоптик предупредил россиян о новых морозах

21.03 / Список известных мошенничеств, связанных с COVID-19

31.03 / Ксения Собчак переболела коронавирусом

05.02 / Moody’s: Предложенные Володиным меры повысят кредитоспособность бедных регионов

07.03 / Азербайджанцы России просят генпрокурора защитить журналиста Аскерова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска