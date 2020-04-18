 

Коронавирусом в мире заразились 2,24 млн человек

18.04.2020, 9:15, Новости дня

Коронавирусной инфекции во всем мире заразились уже 2 244 303 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 

Из них умерли 154 219 человек, 569 699 выздоровели.

В США инфицированы 702 164 человек, 37 054 умерли, вылечились 59 630.

В Испании заболели 190 839, число жертв уже превысило 20 тыс. (20 002 человека), 74 797 излечились.

В Италии 172 434 инфицированных, 22 745 умерших и 42 727 выздоровевших.

Далее следуют Франция (149 130 заболевших и 18 703 умерших), Германия (141 397 инфицированных и 4 352 умерших) и Великобритания (109 769 заболевших и 14 607 умерших).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Украинцы из-за карантина устроили бунт в аэропорту

27.03 / Ученые рассказали о диете неандертальцев

15.03 / Не из Италии: стало известно, сколько человек заразились коронавирусом на территории России

13.04 / Французский актер Морис Барье умер от коронавируса

18.02 / Джанелли Имбула может усилить “Локомотив”

27.02 / Украинская церковь включилась в протесты в Черногории

21.02 / Дональд Трамп поддержал реформы в поддержку «забытых американцев»

18.02 / Двое мигрантов совершили три дерзких налета в Москве

19.02 / Заявления Ирана о черных ящиках самолета МАУ – это давление, предшествующее переговорам о компенсации – юрист Козлов

26.03 / За сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска