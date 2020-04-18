Коронавирусом в мире заразились 2,24 млн человек

18.04.2020, 9:15, Новости дня

Коронавирусной инфекции во всем мире заразились уже 2 244 303 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Из них умерли 154 219 человек, 569 699 выздоровели.

В США инфицированы 702 164 человек, 37 054 умерли, вылечились 59 630.

В Испании заболели 190 839, число жертв уже превысило 20 тыс. (20 002 человека), 74 797 излечились.

В Италии 172 434 инфицированных, 22 745 умерших и 42 727 выздоровевших.

Далее следуют Франция (149 130 заболевших и 18 703 умерших), Германия (141 397 инфицированных и 4 352 умерших) и Великобритания (109 769 заболевших и 14 607 умерших).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.