 

В женском монастыре в Одесской области выявили случаи заражения коронавирусом

18.04.2020, 9:15, Новости дня

В Теплодарском женском монастыре в Одесской области выявили три случая заболевания COVID-19. Об этом 17 апреля на своей странице в Facebook сообщил  Антикризисный штаб в Одесской области.

“В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19. Это кроме тех 93, которые были озвучены утром [17 апреля]. Таким образом, в нашем регионе уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 – в Одессе, 25 в Подольске. Возраст самого младшего больного – три года, самого старшего – 87 лет. Кроме того, среди “новеньких” – три представителя Украинской православной церкви Московского патриархата из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монашек”, – говорится в сообщении.

⚡️⚡️⚡️В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19. Это кроме тех 93, которые были озвучены утром. Таким…

Posted by Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области on Reede, 17. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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