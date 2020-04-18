Медицинский центр в Омске планируют сдать на две недели раньше срока

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18.04.2020, 9:10, Новости дня

Медицинский центр, который в Омске строят силами Минобороны, планируют сдать на две недели раньше срока — до мая. Строить объект начали меньше месяца назад. Уже готовы стены и кровля. Сейчас идут отделочные работы и прокладка инженерных сетей.

Работы здесь идут ударными темпами. Пока одни стелют утеплитель, другие бригады занимаются монтажом коммуникаций. Таким образом, параллельно закрывается сразу несколько направлений.

На улице работает тяжелая техника; монтируют балки, металлоконструкции. В проекте предусмотрены все мелочи, учтены погодные условия каждого региона.

Основной каркас медцентра (а это 208 тонн металла) уже полностью собран. Внешние стены из сэндвич-панелей; материалы огнеупорные и легко монтируются.

Военный медицинский центр с воздуха виден в форме буквы П. Справа — часть для пациентов, сейчас там ведутся отделочные работы. Палаты будут двух- или одноместные с двумя выходами: в общий коридор и отдельный на улицу.

Лечебный корпус в такой же готовности. Укомплектован он будет всем необходимым — томограф, рентгенкомплексы. Из восьми миллиардов рублей, выделенных на возведение таких медцентров (всего их будет 16), половина средств предназначается на покупку медоборудования. Омский центр сможет принять 100 пациентов.

"Врачебный состав, предназначенный для работы в военном госпитале, проходит подготовку в военной академии", — говорит Андрей Буртасов, начальник филиала № 3 425 военного госпиталя Минобороны России.

Сейчас на стройплощадке круглосуточно работают 570 человек. Самый сложный этап — укрепление грунта, — позади.

Особенность проекта в том, что он мобильный. При необходимости строение можно легко переоборудовать под военные нужды. Просто демонтировать внутренние перегородки и поставить новые.

"Сегодня мы приступаем уже к чистовой отделке, параллельно ведется прокладка коммуникаций. Это профильное учреждение, здесь своя специфика", — говорит руководитель подрядной организации Алексей Червяков.

Возможности военных строителей оценил губернатор Омской области Александр Бурков: "У военных надо учиться строить: строить качественно, быстро и масштабно".

Ежедневно работу на объекте контролируют специалисты Минобороны. На все работы строителям был отведен 41 день. Сдан многофункциональный центр будет 30 апреля. Медицинскую помощь здесь смогут получать и военнослужащие, и гражданские, в том числе при необходимости здесь смогут разместить больных коронавирусом.



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